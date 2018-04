Gustav Mansø ses her i aktion mod Ishøj i efterårets kamp, som man tabte, men lørdag var der revanche, da Herlufsholm kunne rejse hjem med en 1-0-sejr i tøjtasken.

Send til din ven. X Artiklen: HGs kollektiv besejrede topholds individualister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HGs kollektiv besejrede topholds individualister

Sport SJ - 28. april 2018 kl. 18:10 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sidste rundes pligtsejr over LUIF var det i denne weekend topholdet fra Ishøj, der stod på den anden banehalvdel.

Ligesom sidst endte det dog med en sejrssang i Herlufsholms omklædningsrum, efter man havde kørt en 1-0-sejr i hus.

Træner Lars Jakobsen havde inden kampen lagt op til, at tiden skulle arbejde for HG-spillerne, der skulle holde stand i forsøget på at frustrere det sejrsvante tophold fra Ishøj, og efter et indledende stormløb mod sydsjællændernes mål blev kampen mere og mere jævnbyrdig.

- Vi nåede faktisk at få et par store chancer lige inden pausen, hvor vi sagtens kunne være kommet foran med 1-0, men det blev ikke til noget. Vi kunne dog gå til pause med en god fornemmelse, fordi frustrationerne var begyndt at indfinde sig hos Ishøj-spillerne, så vi snakkede videre om, at vi skulle forsøge at holde tålmodigheden og disciplinen i vores spil i anden halvleg, fortæller Lars Jakobsen.

Som sagt så gjort.

Mads Bo Pedersen blev matchvinder, da han scorede kampens enlige mål efter en dødbold. Derefter var det ellers bare om at forsvare med livet som indsats for en velfungerende HG-defensiv.

- Efter vores scoring forsøgte Ishøj at lægge tryk på os i resten af kampen, men det blev ikke til andet et par halve chancer og så et enkelt skud på overliggeren med 10 minutter tilbage af kampen. Generelt vil jeg rose spillerne for en flot kollektiv præstation, hvor alle mand arbejdede det bedste, de havde lært, siger Lars Jakobsen.

Med sejren er Herlufsholm nu på 16 point, og det giver lige pludselige nye perspektiver i forhold til kampen om at undgå degradering til serie 1.

- Det er vigtigt for os, at vi nu trækker flere hold med ind i kampen om at undgå nedrykning. Det er en klart bedre situation for os lige nu, fordi vi ikke kun skal koncentrere os om et hold eller sådan noget. Det ser bedre ud, og vi har fået noget tro på tingene, siger Lars Jakobsen.

Han mener dog ikke, at der her er tale om ketchup-effekten, fordi man nu har fået tingene til at glide med et par sejre.

- Den første sejr over LUIF i sidste runde betød nok ikke så meget, fordi spillerne godt kunne se, at de var ret overlegne i den kamp. Jeg forventer, at den her sejr kommer til at få meget større betydning for os i det videre forløb, for den her præstation bør give spillerne en tro på, at vi kan tage point mod alle hold, hvis blot vi arbejder som en enhed, hvor alle vil give alt, siger Lars Jakobsen, der fremhæver de to backer Jeppe Larsen og Christoffer Caspersen.

- Ishøj har nogle virkelig fintestærke kanter, men de blev holdt godt nede af vores backer, så de to skal bestemt have ros, men det skal hele holdet nu have for en flot indsats, siger Lars Jakobsen.