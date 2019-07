Rasmus Grønne har skrevet under på en kontrakt med Slagelse B&I. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch

Grønne forbliver rød

Sport SJ - 05. juli 2019 kl. 17:33 Af Simon Ydesen

Mens flere SBI-profiler denne sommer har valgt at forlade klubbens divisionstrup af forskellige årsager, er et par af klubbens største profiler gået i den modsatte retning ved at vise klubben troskab ved at skrive under på kontrakter, der binder dem til SBI i de kommende 12 måneder.

Seneste skud på kontraktstammen er Rasmus Grønne. Den stærke midterforsvarer er dermed også at finde i Slagelse, når der er første træningsdag den 15. juli.

- Det var hele tiden min førsteprioritet at blive i Slagelse, fordi jeg kan lide at være i klubben, og så bor jeg i byen og ønsker at blive her, fortæller Rasmus Grønne, der medgiver, at udsigten til at kunne kalde sig kontraktspiller ikke har gjort lysten til at blive i Slagelse B&I mindre.

- Jeg er meget beæret over, at de har tilbudt mig en kontrakt. Det gjorde det helt klart til en let beslutning at blive i Slagelse. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg naturligvis har tænkt situationen igennem i forhold til de mange spillere, der har forladt klubben, siger Rasmus Grønne, der får rosende ord med på vejen af sportschef Søren Andersen.

- De sidste par år har Rasmus Grønne været en meget vigtig spiller i vores bagkæde. Når vi kigger på vores stamtræ, så er han jo en af de spillere, der slår rødder nede i græsset, så det er en vigtig mand, vi har fået på kontrakt. Det er utroligt vigtigt, siger Søren Andersen