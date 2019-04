Gennemgang af påskens serie 2-runde

FC Storebælt-Høng: 2-1 (0-0) FC Storebælt fortsætter de gode takter fra efteråret og ligner mest af alt et hold, der kommer til at slutte i top fire. Nicklas Paulsen og holdkammeraterne kunne sætte yderligere tre point på kontoen efter en sejr over Høng, der dog først blev sikret i kampens sidste fjerdedel. Oven i købet efter at have været bagud.

Så skete det: Fuglebjerg/Sandved-Tornemark tabte en kamp. Det blev Ørslev, der fik skovlen under topholdet, der nu jagtes intensivt af Suså, der fik en sikker sejr over Sorø.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her