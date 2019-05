Jacob »Gaxe« Gregersen, der her ses sammen med de to klubejere Fabian Ernst og Alex Quaye, skal have gennemført samtaler med alle spillere, før han er klar til at sætte navn på, hvem der fortsætter og stopper i klubben. Foto: Simon Ydesen

Gaxe: Truppen skal styrkes i sommerpausen

Listen med Næstved-spillere med kontraktudløb er lang, så det var ikke praktisk muligt for klubbens ledelse med direktør Jacob »Gaxe« Gregersen i spidsen at få en snak melle alle spillere, inden mandagens træning. Derfor vil han ikke sætte navne på de spillere, der er fortid i klubben, før alle har fået besked face to face.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her