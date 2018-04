Fuld fart frem for Franklin

Få spillere er ligeså store garanter for underholdning, som det er tilfældet med Troy Franklin. Den lynhurtige Team FOG Næstved-guard er blevet kendt som en yderst træfsikker men også temperamentsfuld spiller, der ikke er bange for at sige sin mening om dommerkendelser og modstandere i kampens hede, men udenfor banen er den dygtige Team FOG Næstved-stjerne noget mere afdæmpet i sin fremtoning. Her er det eftertænksomhed, der først og fremmest præger Troy Franklin. Det er tredje sæson i Europa for Troy Franklin, der sidste sæson var en tur i Slovenien. Selvom det var en god oplevelse, så lader Franklin forstå, at det er lidt sjovere at bo i Danmark og Næstved.