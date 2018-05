Se billedserie - Der var virkelig tryk på, før pucken blev droppet første gang 4. maj. Nu har vi gang i to haller med 12.000 tilskuere i hver, og det er en anden form for tryk, siger Frederik Munk. Foto: Scanpix Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Frederik har masser af is i maven

09. maj 2018

Som international tennisdommer er Frederik Munk blevet skældt ud af selveste John McEnroe, så den snart 40-årige sydsjællænder fra Næstved er vant til kritik.

Men protesterne fra den temperamentsfulde amerikanske legende er nok intet mod, hvad han vil blive udsat for, hvis isen smelter under skøjterne på deltagerne ved VM i ishockey.

Frederik Munk er nemlig manden med ansvaret for, at både spillere, publikum, frivillige, ansatte og alle andre involverede får en god oplevelse i både Royal Arena i København og i Boxen i Herning.

- Jeg er driftsdirektør og står for selve afviklingen af VM - det er blandt andet indretning af arenaerne, hoteller og transport, siger Frederik Munk, der heldigvis har masser af hjælpsomme hænder og hoveder omkring sig.

- Der er 50-60 områdeledere, som enten er ansatte eller super-frivillige. De er så bindeled til 500-600 frivillige i både Herning og København. Og vi har allesammen ligget vandret, siden vi rykkede ind i hallerne 24. april. Der var virkelig været tryk på, siger Frederik Munk.

To års hårdt arbejde

I sit job i Sport Event Danmark har Frederik Munk været med til at udarbejde budmateriale og hente internationale begivenheder til Danmark. Og VM i ishockey er kronen på værket.

- Det var stort, for VM i ishockey er enormt. Det er med afstand det største sportsarrangement vi nogensinde har haft i Danmark, siger Frederik Munk.

- VM i håndbold havde et budget på 40-45 millioner. Her er det 125-130 millioner. Størstedelen af udgifterne ligger hos mig, så jeg skal holde omkostningerne i ro og sikre, at vi når godt i mål. Men det er jeg ikke i tvivl om, at vi gør, siger han.

Der er heller ingen tvivl i sindet om, at det var den rigtige beslutning at sige ja til opgaven som tovholder ved VM. Heller ikke selv om det har været hårdt.

- Jeg blev spurt, om jeg ville tage orlov i to år for at arbejde med VM i ishockey. Det var en fed udfordring, og det er simpelthen SÅ spændende og vildt motiverende, siger Frederik Munk.

- Og når det hele spiller, er det lige, så man får gåsehud. Da Tjekkiet og Skovakiet mødte hinanden i Royal Arena var det en ren folkefest. Vi sørger for sådan noget som haller og hoteller, men i virkeligheden laver vi dage, man husker.

Første gang ved rorpinden

Nu er VM i fuld gang, og Frederik Munk begyndre så småt at kunne nyde det, og snart er det slut med de 18 timers arbejdsdage og de 400 daglige mobilopkald.

- Så længe det står på, så er man nærmest i en osteklokke, men bagefter kommer det, vi kalder event-blues. Så skal man hjem og smække benene op, kramme familien og være far igen, siger Frederik Munk.

Minderne og erfaringerne tager han dog med sig, og det har været to lærerige år.

- Jeg har været med til masser af bud-kampagner og siddet i styregrupper, men jeg har aldrig haft rorpinden før. Så det her har klart været min største personlige og faglige udfordring nogensinde. Det er et stor opgave at holde alle glade og motiverede, siger Frederik Munk, der har kunnet drage nytte af sine år som tennisdommer.

- Det er meget konkret, når man bliver skældt ud af en tennisspiller. Så jeg har erfaring i den slags, og den kan jeg trække på, når der for eksempel står en spiller fra Hviderusland og brokker sig over en parkeringsbøde. Så skal man have is i maven, siger Frederik Munk.