Fredericia får fornøjelsen af Næstved

Det har Dansk Boldspil-Union haft rig mulighed for at planlægge, da det i et par uger har stået klart, at både Hvidovre og Næstved rykker op i den næstbedste række.

- Jeg vil umiddelbart mene, at Fredericia hjemme, Helsingør ude og Thisted hjemme er en fin start for os. Man skal selvfølgelig altid passe på med at udtale sig om starten, da man ikke rigtig ved, hvad holdene får ind og ud af spillere og trænere, men et forsigtigt, stille og roligt mål for os kunne være ét point pr. kamp i de tre første kampe. Mere er selvfølgelig endnu bedre. Men jeg glæder mig helt sindssygt meget, og jeg er også sikker på, at holdet og drengene glæder sig til at kæmpe i 1. division igen, siger han, der som i de forgangne sæsoner forudsér en tæt 1. division.