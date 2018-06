Jacob Pind blev skurk for Slagelse, da han brændte et straffespark i overtiden. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Send til din ven. X Artiklen: Fredensborg tog point fra Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborg tog point fra Slagelse

Sport SJ - 10. juni 2018 kl. 16:54 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skarphed var i den grad en mangelvare hos Slagelses kommende 2. divisionshold, da man måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Fredensborg, der stadig befinder sig i nedrykningsfare på trods af det overraskende point mod topholdet.

Det hører med til historien, at Slagelse havde chancer nok, og under normale omstændigheder ville vestsjællænderne have vundet sådan en kamp, men søndag eftermiddag havde skarpheden forladt Ulrik Ballings tropper.

Fredensborg kom oven i købet foran 1-0 ved Nicolai Emil Jensen, men Slagelse fik hurtigt udlignet til 1-1 efter et kvikt opspil, der blev afsluttet af Frederik Christensen.

Med den hurtige udligning troede de fleste af de 511 tilskuere, at det blot var et spørgsmål om tid, før Slagelse fik bragt sig i front, men trods talrige chancer, blev det ved intentionen om en scoring for Slagelse.

I kampens overtid fik Slagelse foræret spillets største chance, da Fredensborgs Anton Jacobsen begik straffespark ved at skubbe til en Slagelse-spiller, da bolden var et helt andet sted på banen. Det efterfølgende straffespark fik Jacob Pind chancen for at score på, men han brændte og dermed fik Fredensborg et potentielt meget vigtigt point i kampen for overlevelse.