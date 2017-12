Steen Hansen, der senest stod i spidsen for Herlufsholms 1. divisionskvinder, skal i fremtiden være en del af trænerteamet omkring Odense Q, som spiller med i 3F-ligaens slutspil. Foto: Simon Ydesen

Fra HG til 3F-ligaen

Sport - 14. december 2017 kl. 15:36 Af Simon Ydesen

Da Steen Hansen for mindre end en måned siden annoncerede, at han stoppede som cheftræner i HG, vidste han ikke hvad fodboldfremtiden skulle byde på, men han var besluttet på at finde et nyt trænerjob.

Det er nu faldet på plads, så der fra den 1. januar skal stå Odense Q på trænerens visitkort. Steen Hansen skal nemlig indgå i 3F-ligaklubbens nye trænerteam, hvor han skal være med til at udvikle et ungt talentfuldt mandskab. På mange måder en opgave der minder om den, som Steen Hansen stillede sig i spidsen for med stor succes hos Herlufsholms 1. divisionskvinder.

- Det er en rigtig spændende udfordring, som jeg virkelig glæder mig til at komme i gang med. Odense Q er en klub med et stort elitært miljø, og det tiltaler mig meget at blive en del af den store fodboldfaglighed, der omgiver klubben, siger Steen Hansen.

- Jeg glæder mig virkelig også til at stifte et nærmere bekendtskabmed 3F-ligaen. Der er nogle klare ambitioner her i klubben, og dem glæder jeg mig også til at prøve at være med til at indfri, siger Steen Hansen.

Odense Q skal i foråret spille med i medaljeslutspillet, så det er toppen af poppen i dansk kvindefodbold, som Steen Hansen nu bliver en del af.