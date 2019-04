Mathias Gryning (forrest) og Benjamin Strate skal ikke køre mod hinanden i MX1 i år, som de gjorde sidste år. Nu er Benjamin Strate rykket ned i MX2-klassen og dermed har Næstved Motorklub to guldkort at spille ud. Foto: John Ringstrøm

Første skridt mod cross-guldet

I »kongeklassen«, MX1, har Slagelse-drengen, Mathias Gryning, et håb om at kravle til tops, men han ved også godt, at det bliver svært i den store klasse.

Kampen om årets danske mesterskab i motocross sparkes i gang påskesøndag på Nisseringen og det bliver med i hvert fald to lokale kørere, der vil gøre alt for at blande sig i toppen i hver sin klasse.

