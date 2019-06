Christian Enemark er første forstærkning til Næstved-truppen. Han skifter på en fri transfer fra Brøndby. Foto: Anders Kamper

Første forstærkning på plads

11. juni 2019

Efter en større spillerafgang har Næstved-fans sukket efter noget indgående trafik, og den begynder nu at komme. Første nye ansigt i Næstved-truppen er det tidligere Brøndby-talent Christian Enemark, der skifter til Næstved på en fri transfer. De grønne har udstyret den 20-årige forsvarsspiller med en kontrakt, der gælder de to næste sæsoner.

I den seneste sæson har Christian Enemark været udlejet til barndomsklubben HB Køge, hvor det blev til 23 kampe. Primært som højre back. HB Køge ville gerne have beholdt den unge forsvarsspiller, men det var med en fremtid som højre back, og det er ikke her, at Enemark vurderer, at han kan blive bedst. Det er som midterforsvarer. Som ungdomsspiller var Christian Enenmark et kæmpe talent som midterforsvarer. Faktisk var han så stort et talent, at Brøndby betalte en del penge for at købe Christian Enemark fri af HB Køge. Nu skal Christian Enemark forsøge at slå sit navn fast i Næstved.

Den nye Næstved-spiller er hentet til klubben for at skulle være midterforsvarer, og det har været en vigtig faktor for Christian Enemark.

- Det har været tæt på altafgørende, at jeg har fået at vide, at man i Næstved ser mig som midterforsvarer. Det er her, jeg selv føler mig mest komfortabel, så jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang i Næstved, hvor jeg gerne vil bevise, at jeg kan gøre mig som midterforsvarer, siger Christian Enemark.

Christian Enemark er som type en forudseende forsvarsspiller, der trods sin højde på 183 centimeter også er nærkampsstærk. Derudover er han en ledertype sin unge alder til trods, og så er hans største kvalitet en stor ro i spillet med bolden, hvor han er dygtig til at bygge spillet op.

For Christian Enemark var det ikke en svær beslutning at vælge Næstved blandt de forskellige tilbud, der lå på bordet.

- Jeg ser utroligt store muligheder i det projekt, som Næstved har sat gang i. Jeg har haft nogle samtaler med klubbens ledelse, hvor man blandt andet har fortalt om de sportslige ambitioner og den spillestil, man gerne vil spille. Det er alt sammen noget, der passer perfekt til mig. Man kan godt sige, at »Det nye Næstved« passer perfekt til mig, siger Christian Enemark.

- Jeg håber, at jeg kan udvikle mig i takt med klubben, så vi begge kan ramme et højere niveau på sigt. I første omgang handler det dog om at suge noget mere erfaring til mig, siger Christian Enemark.

Christian Enemark har udover de 23 kampe i den forgangne sæson for HB Køge og spillet to officielle kampe for Brøndbys superligahold.