Team FOG Næstveds direktør og ejer Andreas Larsen er ikke overraskende meget tilfreds med et nyligt offentliggjort regnskab fra selskabet bag Team FOG Næstved. Det viser et overskud på 535.000 kroner. Det skyldes ikke mindst pokaltitlen tilbage i januar. Foto: Simon Ydesen

Flot regnskab hos Team FOG Næstved

Sport SJ - 15. november 2017 kl. 22:04 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du møder direktør Andreas Larsen i disse dage, så bliver du ganske givet også mødt af et smil, der er en Colgate-reklame værdig, for Team FOG Næstved-direktøren har grund til at finde det helt store smil frem.

Årsagen er et meget imponerende overskud til TFN Basket A/S, virksomheden bag Team FOG Næstved.

Med en omsætning i omegnen af seks millioner kroner er der skabt basis for et overskud på 535.000 kroner i sidste regnskabsår.

Med til den historie hører dog en skattemæssig teknikalitet og ikke mindst en pokaltriumf.

- Vi har aktiveret et skattemæssigt underskud, fordi vi i tidligere regnskabsår har haft underskud, så det er cirka 130.000 af overskuddet, der er hentet på den måde. I forhold til vores basisdrift har vi lavet et overskud på 400.000 kroner, og det er jeg faktisk lidt stolt af, lyder det fra Team FOG Næstveds direktør og hovedaktionær Andreas Larsen.

Han henleder også opmærksomheden på årets pokaltriumf, der indtraf i januar, som en væsentlig bidragsyder til overskuddet.

- Det gav en øget sponsoropbakning, og det gav nogle flere entréindtægter, så vi har fået meget ud af pokaltriumfen. Det var ikke noget, vi havde budgetteret med, men det er også en del af forklaringen, siger Andreas Larsen, der dog ikke kan undsige sig, at det er et rasende flot resultat, han og klubben har leveret på den økonomiske front.

- Det er vigtigt for mig at påpege, at vi også har investeret i LED-bander, vi har som sagt øget spillerbudgettet, og vi har sat gang i flere tiltag, der skal gøre det til en sjovere helhedsoplevelse at gå til basketkampe hos Team FOG, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren forventer også et overskud i det igangværende regnskabsår, men han tør ikke sige noget om, i hvilken størrelsesorden, at det kommer til at ligge i. Med en egenkapital på 677.000 kroner er Team FOG Næstved allerede godt i gang med at skabe en økonomisk ramme, der på sigt skal gøre selskabet mindre sårbart overfor eventuelle udsving i sponsorindtægterne.

- Vi er et nonprofit selskab, og det betyder, at overskud som dette bliver i pengekassen. Vi skal ikke udbetale udbytte til nogen, og det er godt, fordi vi ønsker at polstre Team FOG Næstved økonomisk til at kunne lave mere langsigtede investeringer som for eksempel kontrakter på tre år med flere spillere. Det skal være med til at sikre en sportslig kontinuitet, der igen gerne skal bringe os frem til den DM-finale, som er vores helt store mål, siger Andreas Larsen.