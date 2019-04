Louise Vennekilde viste stor klasse, da hun på trods af manglende marginaler formåede at sætte ny dansk rekord og sikre sig en femteplads til EM. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Flot EM-indsats giver OL-håb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flot EM-indsats giver OL-håb

Sport SJ - 12. april 2019 kl. 21:53 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Vennekilde fra AK Atlas i Slagelse sikrede sig en flot femteplads ved EM i vægtløftning, og det giver forhåbninger om en OL-plads

I den forgange uge har Slagelse-klubben AK Atlas været flot repræsenteret ved EM i vægtløftning. Sidste lokale udøver i aktion var Louise Vennekilde, der stillede op i 87 kiloklassen, og hun var som eneste dansker oven i købet kvalificeret til A-finalen, hvor hun præsterede at løfte 92 kilo i træk og 121 i stød, hvilket var ny dansk rekord. Den samlede vægt på 213 kilo i tokamp var ligeledes ny dansk rekord. På trods af de nye rekorder var det en ambivalent Louise Vennekilde, der kunne gøre status over sin indsats i fredagens finale, hvor hun endte på en flot femteplads.

- På den ene side er jeg glad for min femteplads. For to år siden satte jeg mig et mål om at slutte i top fem til det her EM, og det har jeg indfriet, men jeg føler, at jeg løftede til mere end de 213 kilo. Jeg havde et par forsøg, som dommerne og juryen underkendte. Det ved jeg ikke helt hvorfor, de gjorde, siger Louise Vennekilde.

- Jeg føler, at jeg havde mere end 92 kilo i mig i træk. Jeg var mere tilfreds med de 121 kilo i stød, men jeg føler lidt, at det var stolpe ud for mig i dag, for jeg kunne ikke se, hvad jeg gjorde forkert i mit stød, der endte med at blive underkendt, siger Louise Vennekilde.

Faktisk havde hun også et forsøg i træk på 97 kilo, hvor nu nåede at juble med klubkammeraterne Katrine Bruhn og Sandra Jensen, inden de indså, at dommerne havde underkendt forsøget.

- Jeg følte selv, at den var der, så det er lidt irriterende, at jeg ikke fik de ekstra kilo med, men hvis jeg skal forsøge at se positivt på det hele, så sluttede jeg foran en ungarsk konkurrent, og det var vigtigt i forhold til OL-kvalifikationen, siger Louise Vennekilde.

OL-kvalifikationen er delt op i tre runder, og med EMs afslutning er den første runde også færdig. Nu kan man så småt begynde at vurdere den enkelte løfters muligheder for at kvalificere sig til OL.