Se billedserie Mark Caljouw vandt Team Skælskørs eneste sæt i DM-finalen. Foto: Anders Ole Olsen

Finalen fusede ud inden start

Sport SJ - 16. april 2018 kl. 22:14 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Finalerne i Badmintonligaen udvikler sig næsten altid til et vanvittigt drama, men 2018-udgaven blev en regulær fuser. I hvert for Team Skælskør, der for anden sæson i træk måtte se sig slået af Skovshoved i »Guldmatchen« i Frederiksberg-hallerne.

Reelt sluttede Skælskørs mesterskabsdrømme allerede mandag morgen, da verdenstjernen Carolina Marin gennemgik en undersøgelse i Madrid. Resultatet var nemlig, at OL-guldvinderen var for skadet i sit lår til at spille DM-finalen med kun en uge til EM i Spanien, og selv om hun tog turen til København for at heppe, så kom guldfuglen aldrig på vingerne rent sportsligt.

Skovshoveds danske mester Mette Poulsen vandt damesinglen uden kamp.

Det var dog ikke kun Skælskør, der var ramt af afbud. Skovshoved måtte undvære Carsten Mogensen, og den stjernespækkede klub måtte »helt ned« på sjettepladsen på verdensranglisten i herredouble for at finde en reserve i Mads Pieler Kolding...

Han skulle endda spille sammen med sin faste makker Mads Conrad-Petersen, og parret var større end storfavoritter mod Kalle Koljonen og Søren Gravholt.

Skovshoved var også mega-monsterfavoritter i damedoublen, hvor Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen skulle op mod Selena Piek og Camilla Juhler Kristiansen, så reelt var Skælskør bagud 3-0 fra start.

Altså lød det benhårde krav på sejr i mixeddoublen og begge herresingler for at fremtvinge et afgørende Golden Set, og i første omgang lå presset på Kim Astrup og Line Kjærsfeldt mod Joachim Fischer og Sara Thygesen i aftenens første kamp.

Den vandt Skovshoved i to sæt, og efter halvanden time var DM-finalen afgjort med 4-0 til Skovshoved.

- Vi vidste ved 11-tiden, at Carolina ikke kunne spille, og hvis jeg var spansk landstræner, havde jeg taget den samme beslutning. Men jeg synes, det er fint, at hun kommer alligevel. Og om tre dage, så vil vi være stolte af, at vi er kommet gennem denne her sæson med sølvmedaljer, men vi er da ærgerlige over, at vi har været ramt af så mange skader, siger Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen.

- Der er stor chance for, at Skovshoved ville have vundet alligevel, for de har et godt hold og har været suveræne i hele sæsonen. Vi kunne måske have givet lidt bedre modstand, men Skovshoved var bare bedre i dag og levede op til den kæmpe favoritværdighed, de havde. Der har jo været dem, og så os andre ni hold, der kunne slå hianden på skift, siger han.