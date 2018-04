Se billedserie Mathias Bak Christensens ansigtsudtryk siger alt i sekunderne efter nederlaget er en realitet. Foto: Simon Ydesen

Finalen forduftede for FOG

Sport SJ - 23. april 2018 kl. 20:55 Af Simon Ydesen

Enten ville Bakken Bears skrive historie ved at blive det første hold, der kvalificerede sig til en DM-finale efter have tabt de to første kampe i en semifinaleserie. Team FOG Næstved kunne for sin part skrive historie ved at kvalificere sig til sin første DM-finale nogensinde.

Det endte med at blive Bakken, der skrev historie med en 74-61-sejr.

For Team FOG Næstved handlede det først og fremmest om at holde snor i Bakken, så hjemmeholdet ikke bare blæste forbi Team FOG, som det var tilfældet, da man senest var på besøg i Aarhus.

I kampens første minutter så det ud til, at Team FOG Næstved ville få held med at hænge på et tændt hjemmehold, men fra stillingen 9-6 til Team FOG gik sydsjællænderne helt i sort i stort set resten af første quarter.

Bakken scorede 19 point på stribe, og så var gode råd ellers dyre for Næstved-holdet, der virkede apatisk i sit spil. Men som man også så i den første semifinale var Team FOG Næstved ikke sådan at slå ud af kurs. Sydsjællænderne kæmpede sig tilbage i kampen, og stille og roligt begyndte størstedelen af de 2.291 tilskuere at få et angstfremkaldende flashback til den første semifinale på østjysk grund, hvor der var et lignende hændelsesforløb, som endte med Team FOG-sejr.

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå mandag aften. Der var ganske enkelt ikke skarphed nok i det sydsjællandske angreb.

Holdets offensive profil Troy Franklin valgte at spille sin hidtil dårligste kamp i semifinaleserien, da han kun ramte tre af 14 skud i åbent spil. Uden hans trepointsscoringer var det ganske enkelt umuligt for Team FOG-holdet at skabe de nødvendige point og i første omgang scoringsmuligheder. Det virkede som om, Bakken havde læst på lektien. Devaughn Akoon-Purcell var blevet flyttet over for at markere Franklin, og Bakken-stjernen gjorde det svært for Franklin at komme frem til sine normale skud.

Det til trods var Team FOG Næstved kun bagud med 38-34 kort inde i tredje quarter, men så gik det stejlt ned ad bakken for Team FOG Næstved. Da tredje quarter var færdigspillet havde hjemmepublikummet en klar fornemmelse af, at sejren var nært forestående, selvom Bakkens skudprocenter heller ikke sprængte skalaen.

I de sidste 10 minutter var der aldrig spænding om resultatet, og Bakken kørte sikkert sejren i hus. Faktisk så sikkert, at Bakken-træner Steffen Wich i slutminutterne kunne give profilerne tidlig fyraften og sende reserverne i aktion.

I minutterne efter kampen var skuffelsen stor. Særligt hos Mathias Bak Christensen, der som en af få Team FOG Næstved-spillere havde leveret på et godt niveau.

- Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige.... Hvis man skal kigge på skuffelsen, så tror jeg faktisk, jeg var mere skuffet i fredags, fordi vi var så tæt på at vinde. I dag var vi ikke tæt på, men derfor er det stadig en stor skuffelse. Lige nu føler jeg, at vi ligeså godt kunne have tabt 3-0 i kvartfinalen, for det var kun finalen, der talte for mig, siger Mathias Bak Christensen.

Der venter dog Mathias Bak Christensen og de andre Team FOG Næstved-spillere en bronzekamp på mandag, hvor Randers gæster Arena Næstved i direkte duel om bronzemedaljerne.