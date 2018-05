Fem på stribe for Næstved

Generelt var det en kamp, som på mange måder lignede forårets første møde mellem de to klubber. Jammerbugt hverken ville eller kunne ret meget mod et Næstved-hold, der var i kontrol med kampen i alle 90 minutter. Men den nordjyske defensiv var særdeles kompakt, og det efterlod ikke mange chancer til Næstved, inden scoringen. Faktisk var Jammerbugt tæt på at komme på 1-0, da hjemmeholdet efter et indlæg headede på oversiden af overliggeren fem minutter efter pausen. Efter føringsmålet måtte Jammerbugt ud af sit skjul, og det åbnede op for en mere levende kamp, hvor Næstved trods lidt hårdt spil fra hjemmeholdets side bevarede fatningen og det kølige overblik. Da Jammerbugs Søren Pedersen et kvarter før fik sit andet gule kort, virkede det som en overkommelig opgave for Næstved at køre sejren hjem. Den opfattelse blev for alvor understreget, da Kasper Mertz lukkede kampen med en scoring på straffe fem minutter før tid.