Ingen tvivl om, at Finnur Justinussen (th) var dagens Næstved-mand i skysovs, da han satte to vidunderlige mål ind mod Middelfart sidste weekend. Her er det blandt andre Kasper Mertz (t.v.) og Souheib Dhaflaoui (i vest), der lykønsker. Nu håber færingen - og sikkert mange andre sydsjællandske fans - at han kan fortsætte scoringen mod FC Sydvest. Foto: Simon Ydesen

Færing med mål og projekt

Sport SJ - 28. april 2018 kl. 06:10 Af John Ringstrøm

Næstved Boldklubs færøske angriber, Finnur Justinussen, kom for alvor i gang mod Middelfart. Nu håber han at ride videre på bølgen mod FC Sydvest i søndagens 2. divisionskamp, men han har også en eksamen at tænke på.

- Jeg har da set klip af målene et par gange, og har fået meget respons på dem i løbet af ugen. Jeg har nok ikke lavet to så gode mål i samme kamp før, lyder det med et beskedent smil fra den 29-årige angriber, der også er i gang med et eksamens-projekt.

- Jeg er ved at skrive projekt og skal op til eksamen på tirsdag i min uddannelse som bygningsinstruktør. Så det fylder ret meget. Det var egentlig også derfor, jeg kom til Danmark - for at studere, siger Justinussen, som kom til Næstved for at score mål.

- Det har været lidt op og ned. Jeg fik scoret mod Ringkøbing og det var godt at komme på tavlen i kamp to. Men så blev jeg skadet i den fjerde og var ude i den femte. Med de to mål her i den syvende kamp viste jeg, at jeg stadig har det i mig, så jeg er ok tilfreds med min præstation i foråret, siger Næstveds finurlige færing.