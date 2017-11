Jan Faber forlader HG efter 37 år i klubben. Han har dog flere trænerjobs på hånden. Så han slipper ikke fodbolden. Foto: Simon Ydesen

Faber søger nye græsgange

Faber søger nye græsgange

Sport SJ - 24. november 2017 kl. 22:50 Af Simon Ydesen

Klubmanden over dem alle i Herlufsholm, Jan Faber, har valgt at stoppe i sin elskede fodboldklub for at søge nye græsgange.

Allerede for et år siden var Jan Faber klar til at finde et trænerjob, hvor han muligvis skulle bære et andet logo end Herlufsholms. Dengang valgte han imidlertid at takke ja til et job som assistenttræner for HGs 1. divisionskvinder. Det job er han nu færdig med. Beslutningen har været et stykke tid undervejs, men for et par uger siden valgte Jan Faber at meddele klubbens bestyrelse, at han stopper ved kontraktudløb til nytår.

Dermed står det klart, at både cheftræner og assistent stopper, idet Steen Hansen en uge efter Faber meddelte bestyrelsen, at han også stopper i klubben.

- Det er mærkeligt, at jeg stopper i klubben. Jeg blev jo nærmest født her, og jeg har haft min faste gang i klubben i 37 år, så det er en meget underlig fornemmelse, men det er det rigtige at gøre, siger Jan Faber.

Den sidste tid i klubben har med Fabers egne ord været hektisk.

- Det har været hårdt at opleve, at det ikke har været afstemt forventninger mellem folk i klubben og spillertruppen. Det har jeg været ked af at se, fordi det i min optik handler om spillernes trivsel. HG står med et sindssygt talentfuldt hold, og de skal jo for alt i verden have lyst til at udvikle sig, siger Jan Faber, der understreger, at det seneste job som assistent for 1. divisionskvinderne har været en stor oplevelse.

For Jan Fabers vedkommende handler det nu om at finde ud af, hvor han skal være træner fra 1. januar. Det har ikke skortet på tilbud, så han forventer en snarlig afklaring.

- Jeg har fået en bred vifte af spændende tilbud. Jeg forventer dog, at det bliver noget her i nærheden. Jeg skal ikke til at lægge og køre til København, selvom der har været nogle spændende henvendelser, siger Jan Faber, der dog lige skal vænne sig til en hverdag, hvor han ikke bare pr. automatik kører ud til hjerteklubben.

- Det er hårdt, og jeg vil sige, at jeg kommer til at savne alle de mange frivillige kræfter og de gode mennesker, som også er en stor del af HGs identitet. Så kommer jeg også til at savne at arbejde med den gruppe spillere, som jeg slipper nu. Det har været sindssygt spændene, men omvendt tror jeg også, at tiden er moden til, at jeg skal prøve noget nyt, siger Jan Faber.