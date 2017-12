Jan Faber skal de kommende to år være cheftræner i Vordingborg. Arkivfoto

Faber rykker til Vordingborg

Sport SJ - 01. december 2017

Jan Faber skal i de kommende to sæsoner træner Vordingborgs førstehold, som lige nu spiller i serie 2, men står det til Faber, må man godt kigge lidt op ad.

Efter en menneskealder i Herlufsholm rykker Jan Faber nu til Vordingborg for at blive cheftræner for klubbens serie 2-hold.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at starte i Vordingborg. Jeg har hele tiden haft en god mavefornemmelse omkring det tilbud, jeg har fået fra dem, for det er en klub med de samme værdier, som jeg gerne vil stå for, siger Jan Faber.

Da han selv var aktiv som spiller i HG var Vordingborg ofte en favoritmodstander.

- Vordingborg er jo den her sovende kæmpe, så jeg håber, at jeg kan være med til at få dem op i rækkerne igen, siger Jan Faber.

Han har ikke travlt med at rykke op i denne sæson, men byder muligheden sig, så er han klar til at gribe den.

- Jeg har spurgt klubben om ambitionsniveauet, og de vil gerne op i serie 1 på et eller andet tidspunkt, men det behøver ikke være i denne sæson. Det er et meget ungt hold, man har, så vi må se, om det bliver i denne omgang, siger Jan Faber.

I sin tid som Herlufsholm-træner rykkede han flere gange op med klubbens bedste hold. Det skete blandt andet ved at skaffe flere forstærkninger. Det er dog ikke planen i Vordingborg.

- Nu kender jeg holdet ret godt. Der er en stribe dygtige unge spillere, og så er der to rutinerede gutter i Dennis Jensen og Dennis Kølle, som jeg selv har spillet mod, så der er en fin blanding. Jeg har ikke planer om at hente nye spillere. Til gengæld vil jeg gerne kigge nærmere på spillerne på andetholdet og på U19-holdet, for der er sikkert noget talent, siger Jan Faber.

Det er med ambivalente følelser, at han nu forlader HG efter 37 års tro klubtjeneste.

- Det er meget mærkeligt at tænke på. Jeg kommer til at savne rigtig mange mennesker, men omvendt er jeg også klar til at prøve noget nyt, og jeg glæder mig helt vildt til at begynde i Vordingborg, siger Jan Faber, der påpeger, at han har været overvældet over de mange henvendelser han har fået med tilbud om trænerjobs.

- Det har været helt vildt, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg har valgt rigtigt. Mavefornemmelsen har hele tiden været god omkring Vordingborg, siger Jan Faber.