Se billedserie FC 77s serie 4-hold sendte Susås tophold fra serie 2 ud af pokalturneringen med en sensationel sejr på 4-1. Det afstedkom kæmpe jubel. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: FC 77 kom et skridt nærmere Europa Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC 77 kom et skridt nærmere Europa

Sport SJ - 08. maj 2019 kl. 22:43 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er noget særligt over pokalfodbold. Tror man det ikke, så skal man bare rette blikket mod FC 77. Næstved-klubben oplevede en stjernestund, da man på flotteste vis sendte Suså ud i pokalmørket. Gæsterne havde trods klar favoritværdighed meget svært ved at få spillet til at køre mod de heroisk kæmpende FC 77-spillere, der kom foran ved Frederik Marthin efter 20 minutters spil. Allerede her blandede duften af en pokalsensation sig med duften af grillpølser over Dyrskuepladsen i Næstved.

Normalt så målfarlige Jakob Hjaltason, Morten Larsen og Sofus Manniche fik ikke et ben til jorden, og symptomatisk for Suså-indsatsen var unge Victor Fey mest initiativrige spiller, da han kom på banen i anden halvleg. Den unge mand stod meget naturligt også bag en udligning, der i et minuts tid fik hjemmeholdets tilskuere til at tvivle lidt på den videre pokalskæbne. Troen og gejsten indfandt sig dog igen, da Tonni Tancula pandede bolden i nettet under et minut efter Susås udligning.

Kun ganske få gange var Suså ved at skabe problemer i FC 77-forsvaret, og når man endelig kom til afslutning stod keeper Bo Appelquist i vejen på en måde, der ledte tankerne hen på Lars Høghs indsats på Bernabeu tilbage i 90erne.

Forløsningen og jublen var derfor ganske enorm, da Dejan Spasojevic kort før tid gjorde det til 3-1. Som et meget passende punktum bankede en storspillende Jacob Jørgensen FC 77 på 4-1 i kampens sidste minut. Da kampen blev fløjtet af udspillede der sig scener, som med længder overgik den jubel, der blev lagt for dagen på Anfield, da Liverpool havde sendt Barcelona ud af Champions League. Og med god grund.

- Det er vel nok noget af det største, som vi har oplevet her i klubben. Det er ret vildt, at vi besejrer et hold, der sandsynligvis rykker op i serie 1, så det giver meget til sammenholdet i en klub som vores, siger FC 77-træner Lasse Nonbo.

- Det hele kulminerede lidt i dag. Vi fik pakket os meget godt. Da de fik udlignet, når jeg lige at tænke, at den her bliver hård at hive hjem, men så var det lækkert, at vores anfører header os foran lige efter, siger FC 77-træneren, der efter al sandsynlighed kan se frem til et nyt møde med en højere rangeret modstander i næste runde af pokalturneringen.