Se billedserie Oliver Romme var igen Næstved/Herlufsholms store skarpskytte. I første halvleg blev det dog kun til tre rene scoringer fra venstrefløjen og et på straffekast, men efter pausen satte han seks mål ind og brændte kun ganske få. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Ét af de to tophold blev nedlagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ét af de to tophold blev nedlagt

Sport SJ - 28. januar 2018 kl. 20:31 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er to hold, som Næstved/Herlufsholms håndboldmænd har tabt kæmpestort til i denne sæsons 2. division, og det er de to tophold, Køge og IF Stadion.

Søndag fik sydsjællænderne vasket den ene plet af med en god sejr på 27-24 over københavner-holdet, og så kan de jo passende gøre helt rent med en sejr over de formodede oprykkere fra Køge i starten af marts.

Det var en helstøbt mandfolke-indsats, der dannede grundlaget for søndagens to point mod Stadion.

- Hvis man spørger de 13 andre hold i rækken, var det vel to »bonuspoint« til os. Jeg kan heller ikke huske, hvornår vi sidst har slået Stadion, men vi har haft en opadgående kurve, så det er ikke helt overraskende for mig, sagde Næstved/HG-træner, Per Berg, med et stille smil efter kampen.

De to hold fulgtes ud til pausen med 12-12, men i 2. halvleg trak hjemmeholdet for første gang fra til 19-16. Stadion kom tilbage til 19-19, men så slog topscorer Oliver Romme til på to kontraløb, mens Amer Skaljic efterfølgende scorede to gange i træk fra højrefløjen.

Det havde gæsterne ikke noget modsvar på.

- Vi står som en mur i forsvaret i dag. Alle bød ind og jeg synes, vi havde styr på det til sidst, sagde Per Berg, der havde Oliver Romme som topscorer med 10 mål.