Slagelse-keeper Sebastian Sørensen kan meget vel være fortid i klubben på grund af problemer med at få transporten til og fra træning til at hænge sammen. Foto: John Ringstrøm

Endnu en SBI-spiller i tvivl om fremtiden

Sport SJ - 14. juni 2019 kl. 08:02 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er en overvejende sandsynlighed for, at Sebastian Sørensen er fortid i Slagelse efter denne sæson. Problemer med transport fra bopælen i Valby til Slagelse gør det svært. Normalt er det spillere, som sportschef Søren Andersen er på jagt efter i forhold til at forstærke eller opretholde niveauet i Slagelses førsteholdstrup, men lige nu er han også på biljagt.

Forklaringen er, at man har brug for en bil, hvis man skal holde på klubbens dygtige førstemålmand Sebastian Sørensen.

Keeperen er nemlig godt og grundigt i tvivl om sin fodboldfremtid.

- Jeg har sådan set allerede meddelt Ulrik Balling, at jeg ikke regner med at fortsætte i Slagelse efter sommerferien. Det var med en tåre i øjnkrogen, at den samtale blev gennemført, for jeg vil sindssygt gerne blive i klubben, men som sagerne står lige nu, så er det bare ikke muligt, siger Sebastian Sørensen, der har været blandt Slagelses bedste spillere i denne sæson.

Den korte forklaring på det mulige farvel til Slagelse er ganske enkelt, at Sebastian Sørensen står uden transportmiddel til og fra Slagelse, da det står klart, at Jakob Skovgaard stopper i SBI ved sæsonens udgang. Han har været chauffør for en bilfuld SBI-spillere. Det er blandt andet også derfor, at Mark Moesgaard og Christian »Krølle« Klausen er fortid i klubben.

- Det koster 2.300 om måneden at have et pendlerkort, og jeg ønsker ikke at have den slags udgifter ved at spille fodbold, så hvis ikke vi kan finde en løsning i form af en bil, som klubben kan hjælpe med, så tror jeg desværre, at jeg er færdig i Slagelse, siger Sebastian Sørensen.

I så fald vil det ikke kun være Sebastian Sørensen, der kan forlade klubben på den baggrund. Det samme kan som allerede nævnt blive tilfældet for Christian Klausen men også Frederik Christensen kan ende med at ryge på den konto. Derfor er klubben også gået aktivt i gang med at afsøge mulighederne i forhold til at holde på »københavnerne«.

I fredagens udgave af Sjællandske kan du læse om sportschef Søren Andersens tanker om situationen.