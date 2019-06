Magnus Jørgensen (t.h.) har vist sig godt frem i de seneste dages Næstved-træning. Han er ægte Næstved-dreng og har stadig et år tilbage som ungdomsspiller i klubben. Til venstre ses den tidligere Lyngby-spiller Mads Carlson, der tirsdag trænede med. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Egne talenter får chancen i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egne talenter får chancen i Næstved

Sport SJ - 19. juni 2019 kl. 01:16 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har ikke skortet på nye ansigter i Næstved-truppen de seneste dage, men der er nogle af de nye ansigter, der ikke er hentet ind fra udlandet. Faktisk er de hentet i baghaven.

Næstved ejere har meldt ud, at man skal satse på egne talenter, og der er allerede blevet sat handling bag ordene.

Næstveds U19-profil Magnus Jørgensen samt U17-spillerne Arthur Sivalingene og William Lenart har fået chancen for at træne med Næstveds divisionstrup her i opstarten, og det er en mulighed, som de unge mennesker sætter pris på, selvom kravene er markant højere, end de er vant til.

Flere Næstved-fans har brokket sig over, at der i den grad mangler lokalt blod i Næstved-truppen, men for Magnus Jørgensens vedkommende kan det ikke blive meget mere lokalt. Han har altid spillet i Næstved, og nu er den høje midterforsvarer blevet bedt om at træne med førsteholdstruppen, og det er en chance, som han prøver at få det bedste ud af.

- Det er jo noget, jeg rigtig gerne vil. Det er noget, jeg gerne vil kæmpe for at lykkes med. Mit store mål er at etablere mig her på førsteholdet og få min debut, siger Magnus Jørgensen, mens han kigger ud over det indbydende græstæppe på ProfaGroupPark.

Den unge Næstved-spiller er helt med på, at det skal gøre ondt, før det kan blive godt. Omvæltningen fra ungdomsfodboldens trygge rammer til den mere rå hverdag i seniortruppen har han hurtigt taget til sig.

- Det er noget andet. Det er ret hårdt at være med, for intensiteten og den nye spillestil gør, at det er meget anderledes. Det passer mig okay. Det er som sagt anderledes, men jeg vænner mig hurtigt til det, siger Magnus Jørgensen, der har lært, hvordan man klarer sig bedst i det nye træningsmiljø.

- Der er kæmpe stor forskel på måden man træner på her. Enten så smadrer man bare igennem, eller også bliver man selv knust, så det handler bare om at gå til den, siger Magnus Jørgensen, der er gledet fint ind i spillet.