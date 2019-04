- Højdepunktet ved at flytte til Sjælland, har været at spille i Dalby, for det er sgu en dejlig klub med gode mennesker, siger Jannik Løkke, der nåede tre sæsoner. Om lidt rejser han til Australien i fire måneder, og derefter forventer han at flytte hjem til Fyn. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Dobbelt udskiftning i målet

Sport SJ - 10. april 2019

De seneste tre sæsoner har Thomas Thuen og Jannik Løkke udgjort et solidt målmandspar på Dalbys 2. divisionshold, men formentlig kommer østsjællænderne til at undvære begge keepere fremover.

Thomas Thuen skifter til NFH, der er oprykker til 3. division, og Jannik Løkke forventer også at have spillet sin sidste kamp for Dalby.

- Det er ikke 100 procent endegyldigt, men chancerne er utrolig små for, at jeg fortsætter i klubben, siger Jannik Løkke, der tidligere har vogtet målet for blandt andet HC Midtjylland og Stjernen i Odense.

Det er dog ikke en ny klub, der har lokket den 28-årige keeper væk fra Dalby, men derimod lysten til eventyr.

- Jeg har sagt sit job i Faxe op fra maj af og rejser til Australien i fire måneder. Så chancerne er nok mest for, at jeg ikke kommer tilbage - til trods for tre fantastiske sæsoner, siger Jannik Løkke.

- Min kæreste er i praktik i Australien, og jeg har altid drømt om at bo dernede og opleve landet. Så det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Og når vi kommer hjem, så regner vi med at bosætte os på Fyn, hvor jeg har min familie og venner - og det bliver lige langt nok at pendle til håndbold..., siger han med et grin.

Hvem der skal afløse Jannik Løkke og Thomas Thuen i målet er endnu ikke på plads. Men det kommer det, lover 2. divisionsholdets assistenttræner.

- Vi har ikke løst problematikken endnu, for det er forholdsvis nyt for os, siger Dalbys assistenttræner Per Rasmussen, der er ganske fortrøstningsfuld.

- Hvis der er nogle, der har lyst til at prøve en 2. divisionsklub, så er de meget velkomne. Vi vil nok også selv tage kontakt til nogle og prøve at udnytte vores netværk. Der kan jo godt gå nogle dygtige keepere rundt omkring, som er skuffede over, at de ikke er førstemålmænd.