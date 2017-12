Devin Daly og de øvrige Team FOG Næstved-spillere har ikke fået spillet til at køre optimalt i de seneste kampe, men direktør Andreas Larsen er stadig meget fortrøstningsfuld. Foto: René Kongsgaard / Kongsgaard Foto

Direktøren er bekymret men dog fortrøstningsfuld

Sport SJ - 05. december 2017 kl. 22:11 Af Simon Ydesen

Sjællandske var hård i retorikken, da efterskriftet af mandagens nederlag til Randers skulle bearbejdes, men Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen erkender åbent, at han er bekymret for udviklingen.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg stadig tror meget på den nuværende trup og hele staben omkring, men jeg kan desværre konstatere, at vi har haft nogle nederlag, hvor vi har været langt fra at matche vores modstandere, og det er bekymrende, når det gentager sig, siger Andreas Larsen.

- Når jeg ser på holdets talent og de trænerkapaciteter, vi har omkring holdet, så har jeg ikke nogen åbenlys forklaring på, hvor det er, vi går galt i byen lige nu. På papiret må vi for eksempel ikke tabe to ud af tre kampe til Hørsholm, så vi har noget at rette op, men jeg er fortsat af den overbevisning, at det her hold skal kunne spille med om medaljer, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren har tidligere sæsoner været kendt for at være en handlingens mand, når resultater og spil ikke har været tilfredsstillende, men lige nu handler det først og fremmest om at arbejde med de nuværende spillerefor at prøve at løse udfordringerne.

- Jeg er slet ikke nået til et punkt, hvor jeg skal til at tænke i store ændringer. Jeg er meget mere løsningsorienteret i forhold til at få vendt den nuværende situation med det nuværende mandskab, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren er første mand til at stille sig op og tage sin del af ansvaret. Et ansvar, som han ikke vil placere på enkelte skuldre.

- Det vil være for nemt at placere ansvaret hos en enkelt eller to i denne situation. Jeg kan selv starte med at se mig selv i spejlet og spørge, om jeg er dedikeret i mit arbejde. Samme spørgsmål skal alle andre i klubben stille sig selv, og heldigvis er svaret ja hele vejen rundt, siger Andreas Larsen.

- Vi har stadig dygtige spillere, og de ser ud til at kæmpe det bedste de har lært. Så det handler om, at vi skal finde ud af, hvordan vi får vendt den nuværende udvikling. Det gode er, at vi allerede har en kamp igen torsdag, og hvis vi vinder den, så ser meget bedre ud.