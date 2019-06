Ansættelsen af Arnel Dedic har allerede givet bonus på spillerfronten for Team FOG Næstved, der har skrevet kontrakt med et af landets største talenter. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Dedic henter Nedic til Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dedic henter Nedic til Næstved

Sport SJ - 18. juni 2019 kl. 20:08 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team FOG Næstved er klar med den første spiller til den kommende sæson, og her er der tale om et stortalent med cirka 70 U-landskampe på sit CV og en øjeblikkelig plads i bruttolandsholdstruppen.

Navnet er Aleksander Nedic. En 195 centimeter høj guard, der kan spille begge guard-positioner. Han kommer til Næstved fra Wolfpack, hvor han har spillet ligabasket i to sæsoner.

Nu håber stortalentet, at han kan tage næste skridt i sin basket-udvikling på Sydsjælland.

- Det her er en unik mulighed for mig, så da jeg blev kontaktet, var jeg slet ikke i tvivl. Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang, siger Aleksander Nedic.

- Mine egne ambitioner og Team FOG Næstveds ambitioner passer meget godt sammen, og det har været afgørende for mit valg, at jeg får lov til at kunne udvikle mig i et af Danmarks bedste træningsmiljøer, siger Aleksander Nedic.

Og med træningsmiljøer mener den nye Team FOG Næstved-spiller blandt andet at få muligheden for at spille under Arnel Dedics ledelse.

- Det var afgørende for min beslutning om at skifte, at det var Arnel Dedic, der ringede mig op og fortalte mig om sine planer for mig og min udvikling. Jeg ser meget frem til at skulle have ham som træner, siger Aleksander Nedic.

Team FOG Næstved har lavet en to-årig kontrakt med den tidligere Wolfpack-spiller, og det er der ifølge direktør Andreas Larsen flere grunde til.

- Aleksander er et af de største talenter i danske basketball, og derfor er vi også glade for, at vi nu har papir på ham i to år. Det skulle gerne danne grobund for, at han dels kan udvikle sig personligt, og dels hjælpe vores nye hold med at blive stærkt, siger Andreas Larsen.

Nedic snittede i den forgangne sæson 6,3 point og 2,2 rebounds pr. kamp i basketligaen. Det vel at mærke på et af ligaens svagere hold.