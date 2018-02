Kristina »Mulle« Kristiansen og de øvrige NFH-spillere skal hente en sejr hjemme mod FC Midtjylland, hvis drømmen om en kvartfinale i Champions League skal forblive realistisk. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Danskermøde skal give NFH-sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danskermøde skal give NFH-sejr

Sport SJ - 09. februar 2018 kl. 21:55 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når NFH søndag er vært i Arena Næstved er det noget så sjældent som et dansk hold, der er gæst. FC Midtjyllands kvinder er nemlig modpart i det rent danske Champions League-opgør, hvor en vinder af kampen vil stå med gode kort på hånden i bestræbelserne på at avancere til kvartfinalen.

- Det er en nøglekamp for begge hold. Vi skal vinde kampen, hvis vi skal gøre os håb om at komme i kvartfinalen, siger Søren Jakobsen.

Vanen tro er der stor interesse for at se NFH i aktion i Arena Næstved. Det spiller ingen negativ rolle, at modstanden er dansk.

- Jeg tror også, vi har en del, der kommer, fordi det er et andet dansk hold, vi skal møde. Vi har i hvert fald solgt op mod 2.500 billetter, så det skal nok blive en flot ramme, siger Søren Jakobsen.

Lidt paradoksalt er det to hold, der kæmper lidt med formen, som tørner sammen på halgulvet i Arena Næstved.

- FC Midtjylland har tabt de sidste fire kampe, og det samme har vi. Der er ingen tvivl om, at det er en både fysisk og mental belastning at spille Champions League ved siden af ligaen, siger Søren Jakobsen, der redegør for en meget hektisk uge for NFH-spillerne.

- Mandag aften spillede vi i Györ, hvilket i sig selv var en fantastisk oplevelse, selvom vi tabte. Tirsdag fløj vi tilbage til Danmark. Onsdag stillede alle mand på den russiske ambassade for at søge visum til vores kamp mod Rostov Don, inden der var træning, og torsdag havde vi kamp mod København, så der er nok at se til, siger Søren Jakobsen.

Kampen i Arena Næstved fløjtes i gang søndag klokken 16.50.