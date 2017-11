Se billedserie Mads Schelde Berg har tidligere kørt for Slagelse Cykle Rings juniorhold i to sæsoner. Nu vender han tilbage til Team Hechmann Cycling for at øse ud af sine egne erfaringer. Privatfoto

Danmarks suverænt yngste sportsdirektør er fra Slagelse

29. november 2017 Af Simon Ydesen

Mads Schelde Berg er blot 19 år, men det forhindrer ham ikke i at være ny sportsdirektør hos Team Hechmann Cycling, hvor han skal hjælpe rytterne på vej med gode råd.

Normalt bliver man først sportsdirektør, når karrieren på landevejen er et overstået kapitel, men Mads Schelde Berg vælger at gøre tingene i sin egen rækkefølge. Derfor har han valgt at takke ja til en udfordring, der må gøre ham til Danmarks - ja måske verdens - yngste sportsdirektør i landevejscykling.

Når man er 19 år og bliver student til sommer, har man som regel travlt med at finde ud af, hvad fremtiden skal byde på. Det er de færreste, der som Mads Schelde Berg har valgt at dedikere sin tid på en hobby som cykelsport. Derfor er det også ganske interessant at høre lidt om hans bevæggrunde for at prøve kræfter med rollen som sportsdirektør.

- Min motivation for at blive en del af Team Hechmann Cycling - Slagelse Junior, skyldes primært to ting: For det første, er jeg selv fokuseret på min egen karrierer, og derfor er det super fordelagtigt for mig, at jeg har nogle at træne med, både i form af teamsamlinger, men også i hverdagen, siger Mads Schelde Berg.

- Den anden årsag er, at jeg selv har kørt alle mine ungdomsår i Slagelse Cykle Ring og derefter på dette team, så derfor vil jeg gerne støtte projektet med det bidrag, som jeg med min erfaring kan yde. Jeg finder det meget interessant at følge unge rytteres udvikling, og nu hvor vi har to ryttere på holdet, Tue Larsen og Magnus Rost, som jeg har fulgt gennem mange år i Slagelse Cykle Ring, er det meget naturligt for mig, at blive en del af dette team, siger Mads Schelde Berg.

Teenageren understreger, at han selv agter at blive ved med at køre konkurrenceløb, men samtidig har han en ambition om at hjælpe de nuværende juniorryttere med at undg at begå nogle af de fejl, som han selv begik for få år siden, da han selv var juniorrytter på samme hold.

- Jeg har allerede været med til de første samlinger, og det er da helt klart en stor udfordring og en stor omvæltning for mig at skulle være ham, der holder oplægget i stedet for at være ham, der hører efter. Jeg føler dog, at gutterne har taget godt mod mine råd, så vi har fået en god start, siger Mads Schelde Berg,