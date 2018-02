- Jeg er rigtig overvældet. Der er mange, der har skrevet og lykønsket mig, og det har taget mig hele søndagen at svare alle. Så jeg tror, der er mange, der holder med mig, siger Mette Poulsen, der lørdag vandt DM-titlen i damesingle for andet år i træk. Foto: Scanpix Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Damesingle med nosser

Damesingle med nosser

Sport SJ - 11. februar 2018 Af Claus Rasmussen

- Jeg har sgu vist, at jeg har lidt nosser også...

Både følelserne og sproget fik frit løb, da Mette Poulsen blev interviewet efter lørdagens DM-finalen i damesingle.

Kort forinden havde den 24-årige Skovshoved-spiller forsvaret sin titel med en finalesejr i tre sæt over topseedede Mia Blichfeldt fra Solrød Strand.

Her viste Mette Poulsen »nosserne« ved at overleve fire sætbolde i første sæt, og komme stærkt igen efter at Mia Blichfeldt fik foræret andet sæt på en klar dommerfejl.

- Da jeg var bagud 11-17 i andet sæt, sagde jeg til min træner, at jeg ikke rigtig »var der«. Men så fandt jeg ind i min boble - og resten af kampen følte jeg mig urørlig, siger Mette Poulsen, der vandt tredje sæt så sikkert som 21-11.

Det var dog ikke kun under DM i Ceres Arena, at Mette Poulsen har haft brug for »nosserne«.

Før DM i 2017 blev hun sorteret fra til Badminton Danmarks daglige landsholdstræning i Brøndby og har siden måtte klare sig selv.

Det betød blandt andet, at den tidligere Næstved- og Skælskør-spiller var tvunget til at skifte klub for at finde et træningsmiljø, der matchede hendes sportslige ambitioner.

Det fandt hun i Skovshoved, og efter lørdagens triumf i Ceres Arena i Aarhus, vankede der også en stor tak til skovsernes træner Henrik »PK« Rohde.

- PK har givet mig så meget. Der er en vej, og hvis den ikke er inde på forbundet, så laver jeg bare min egen vej, siger Mette Poulsen, der da heller ikke forventer, at det vellykkede titelforsvar vil bringe hende tilbage i landsholdsvarmen.

I hvert fald er hun ikke blevet hasteindkaldt til det landshold, der søndag rejste til EM i Kazan i Rusland.

- Nej, den invitation kommer jeg nok til at vente længe på, siger Mette Poulsen med et grin.