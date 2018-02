Se billedserie Mike Bach i kløerne på Mathias Bjørn og Kasper Lund. Situationen er et godt billede på lokalopgøret i 2. division, hvor Næstved/Herlufsholm klædte gæsterne fra Dalby godt og grundigt af. Foto: Hans Jørgen Johansen

Dalby blev klædt af i lokalopgøret

18. februar 2018 Af Claus Rasmussen

Når de mandlige divisionshold fra Næstved/Herlufsholm og Dalby tørner sammen, er der nærmest tradition for dramatiske og jævnbyrdige opgør, men søndag eftermiddag blev der givet Fanden i traditionerne.

Næstved/Herlufsholm tog luften ud af lokalopgøret allerede i slutningen af første halvleg, hvor værterne klædte et hjælpeløst Dalby-hold helt af og rykkede fra 11-8 til 16-8.

Anden halvleg blev mere jævnbyrdig, men det skyldtes først og fremmest, at koncentrationen piblede ud af hjemmeholdet mod slutningen, og så slap Dalby afsted med et nederlag på kun 31-22. Og det var egentlig en præstation i sig selv.

- Det plejer at være noget mere tæt. De sidste fem gange vi er mødtes, er det blevet enten uafgjort eller sejre på ét mål. Men det gør os ikke noget at vinde stort, sagde Næstved/Herlufsholms træner Per Berg med et smil efter kampen.

- Nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på Dalby-spillerne, men jeg tror ikke ligefrem de sidder i omklædningsrummet og synes, de har spillet en brandkamp. Men vi vil gerne tage æren for, at de spiller en dårlig håndboldkamp. Vi dækker godt op og er forberedt på, hvad de kommer med. Og offensivt sætter vi ikke en fod forkert i 52 minutter, mente han.

Per Berg kunne især være godt tilfreds med tilbagevendte Mathias Bjørn, der scorede tre af sine fire mål på de første otte minutter, mens Jasper Jacobsen og Oliver Romme snuppede topscorerværdigheden med syv mål hver.

Hos Dalby var det bagspillerne Daniel Nielsen og Martin Pedersen, der var farligst med henholdsvis seks og fire træffere, men det var ikke nok til at imponerede deres træner Per Rasmussen.

Det var der i øvrigt ingen af Dalby-spillerne, der gjorde.

- Vi har fem bagspillere med, og der er ingen af dem, der rammer dagen. Martin Pedersen spiller godt i fem minutter, men det var så det, siger Per Rasmussen, der godt kunne have brugt Anders Porsborg i bagkæden også. Men han måtte nøjes med at se på fra udskiftningsbænken på grund af en skade.

- Vi vidste, at Næstved/Herlufsholm står godt i deres 6-0 forsvar, og deres fireblok i midten er guld værd. Og når de dækker godt op, så får Andreas Isager i målet vores afslutninger til at ligne børneskud, siger Per Rasmussen.

- Vi aftaler nogle ting, men gør noget andet. Det er svært at komme ud af sin boble, når man ikke har tur i den.