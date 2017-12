Thomas Larsen (81) var storspillende hos DTH, da han scorede otte mål i pokalsejren over Roskilde. Han blev dog overgået af Mikkel Pedersen, der nettede 11 gange.

DTH leverede pokaloverraskelsen

Sport SJ - 14. december 2017 kl. 22:38 Af Simon Ydesen

At kalde det for en sensation er lige i overkanten, men der var tale om en artig overraskelse, da Dianalund/Tersløses kvalrækkehold besejrede Roskildes 2. divisionshold med 31-29 og sikrede videre avancement i pokalturneringen.

- Det var en af de sjove kampe. Det er der slet ingen tvivl om. Vi havde fokus på at komme ud med alt den energi, vi overhovedet kunne finde, og det gjorde vi flot, siger DTH-træner Lars Nedergaard.

- Efter første halvleg havde jeg en meget god fornemmelse, vi var foran 14-13, og det så faktisk godt ud. Vi kom under pres i anden halvleg, men selvom vi var bagud med 10 minutter igen, fik vi kæmpet os tilbage i kampen. Vi kom foran igen i det sidste minut, fortæller en stolt DTH-træner.

Han graduerer sejren som værende en stor overraskelse, men han mener ikke, der ligefrem er tale om en sensation.

- Vi havde en klar plan for kampen. Vi skulle have lange angreb. Defensivt skulle vi pakke meget om deres stregspiller, og så var der ellers fight på menuen, siger Lars Nedergaard, der flere gange måtte se sit hold være to mand i undertal. Det forhindrede dog ikke den overraskende sejr.

Helt så godt gik det ikke for de to øvrige lokale herrehold, der var i aktion torsdag aften. Hos Korsør Slagelse havde træner Lars Stuhr valgt at give tidlig juleferie til en række spillere, og det var nok medvirkende til, at man endte med at tabe 31-27 mod Hvidovre.

- Forsvaret var der slet ikke i dag. Det var vist taget på juleferie, erkender træneren, der pokalnederlaget med ro i sindet.

- Pokalturneringen er gode træningskampe. Selvfølgelig ville man gerne videre og prøve at trække et stort hul på hjemmebane, men som helhed gik det ikke mod Hvidovre, som ellers ikke var imponerende, mener Lars Stuhr.

Sidste lokale hold i aktion var Næstved/Herlufsholm, der var en tur i København for at møde Stadion. Det endte med et nederlag på 35-25, men det var forventet.

Næstved/Herlufsholms træner Per Berg havde valgt at spare en række stamspillere til torsdagens pokalkamp mod Stadion. Formålet var at sikre, at spillere som Kim Jørgensen, Mads Olsgaard, Amer Skaljic og Andreas Isager er klar til søndagens vigtige turneringskamp mod Hillerød.

- Vi havde lavet nogle individuelle mål for kampen, for vi var godt klar over, at det ville blive svært at vinde kampen, men de forskellige delmål lykkedes meget godt, og jeg vil rose spillerne for en fin attitude til anden halvleg, siger NIF/HG-træner Per Berg.