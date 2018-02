Se billedserie De unge Team Hechmann-ryttere er helt vilde med forholdene på Mallorca, så den største udfordring er at holde dem i kort snor. Foto: Mogens Lindstrøm

Cykeldrenge lufter de korte rør på Mallorca

Sport SJ - 16. februar 2018 kl. 22:17 Af Simon Ydesen

Slagelse-holdet Team Hechmann Cycling er lige nu på træningslejr på Mallorca, og det er noget, som de unge juniorryttere nyder i fulde drag.

Det kan være lidt op ad bakke og passe vintertræningen på de danske landeveje for en ung cykelrytter, men en træningslejr på Mallorca kan gøre underværker i den proces. Derfor er Team Hechmann Cycling-Slagelse Junior rejst 10 dage til ferieøen, men der er tale om alt andet end ferie for de ni cykelryttere. Der er dog ingen tvivl om, at de nyder at kunne cykle rundt under varmere himmelstrøg.

- Vi kom herned torsdag og kunne lige nå ud at rulle en lille tur, men drengene var allerede klar til at køre 200 kilometer, fordi de var så vilde med forholdene, siger team manager Mogens Lindstrøm.

Det er sin sag at holde de unge cykelryttere i kort snor, for hvis de fik lov til at bestemme, så cyklede de hele tiden.

- Vi skal jo nærmest låse cyklerne, for rytterne vil bare ud at køre hele tiden. Vi skal bare huske på, at vi har et klart træningsprogram, som vi skal overholde, siger Mogens Lindstrøm.

Det er kutyme, at Team Hechmann Cycling tager på træningslejr som en del af sæsonforberedelserne. Det er imidlertid første gang, at man er på Mallorca.

- Det er perfekte forhold. Vi har haft 18 grader i dag, og i solen har det været noget varmere, så rytterne har kørt rundt i korte rør. Det kan vi bestemt ikke klage over, siger Mogens Lindstrøm, der har lejet et kæmpe hus, hvor de ni ryttere og seks medrejsende servicefolk.

- Det er et virkelig stort hus, vi har lejet. Det betyder, at drengene har sin egen afdeling, og så er der ellers et værelse til hver af de voksne. Der er et stort køkken og et stort fællesrum, så det er virkelig luksusforhold for os, siger Mogens Lindstrøm.

Det 10 dage lange ophold på Mallorca har to klare formål for Team Hechmann Cycling.

- Først og fremmest handler det jo om at få trænet godt, mens vi er hernede. Der er lagt nogle klare træningsprogrammer for drengene, og dem glæder vi os til at følge. Det andet store formål er at få skabt et godt fællesskab på holdet, og det ser allerede meget positivt ud, hvis vi bedømmer fra de første træningssamlinger hjemme i Danmark, siger Mogens Lindstrøm.

- Vi har syv førsteårsryttere på holdet, så det er et meget ungt hold, men jeg kan se, at man er villig til at køre for sidemanden, og det er vigtigt for vores mulighed for at lave gode resultater i den kommende sæson, siger Mogens Lindstrøm.