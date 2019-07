Anders Clausen, der her guider Jesper Christiansen, har valgt at stoppe i Næstved. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Clausen stopper i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Clausen stopper i Næstved

Sport SJ - 02. juli 2019 kl. 14:42 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alting har en ende. Sådan er det også i fortællingen om forholdet mellem Anders Clausen og Næstved Boldklub.

Den sympatiske og altid glade klubmand er nu ikke længere klubmand af gavn men så sandelig stadig af navn, for Anders Clausen vil altid holde af Næstved Boldklub. Det understreger han, da han skal forklare Sjællandske om sin beslutning om at stoppe i klubben.

- Det er først og fremmest min egen beslutning at stoppe i klubben. De nye ejere ville mig gerne, hvilket jeg er taknemmelig for. Jeg fik tilbudt en rigtig fin kontrakt på deltid, så det var ikke et spørgsmål om penge, men jeg har mærket efter, og tiden er kommet til, at jeg skal prøve noget nyt, siger Anders Clausen.

Over en periode på 20 år har Anders Clausen samlet set brugt 15 år i Næstved Boldklub. Det er glade minder, men Anders Clausen erkender også, at det i dag er en anden klub han forlader, end den han kom til, da han som ung og håbefuld angriber gik ind af døren i klubhuset på Rolighedsvej.

- Der har altid været en eller anden speciel ånd over klubben, men når jeg mærker efter, så har det ændret sig, og for mig handler det også om, at jeg skal kunne se mig selv i spejlet og være glad for det, jeg bruger min tid på, og det er nu tid til at prøve andre ting i livet, siger Anders Clausen.

- Jeg kommer til at savne den daglige træning og jargongen i omklædningsrummet. Det har altid været en stor del af at være fodboldmenneske for mig, siger Anders Clausen.

Den nu forhenværende Næstved-assistent havde et tæt samarbejde med Michael Hemmingsen, men Anders Clausen understreger, at han sagtens kunne se sig selv i Næstved Boldklub uden den fynske træner ved sin side.

- Jeg er klubmand mere end noget andet. Jeg kunne godt se mig selv i klubben under en ny træner med den samme filosofi, som jeg har. Udsigten til at skulle være part i et trænerteam med en cheftræner og flere assistenter har imidlertid fået mig til at frygte, at jeg kun ville blive kegleflytter, og dermed ville jeg ikke få mulighed for at bruge min fodboldfaglighed. Det ville sætte min egen udvikling som træner i stå, og det er jeg ikke interesseret i, forklarer Anders Clausen.

Clausen gør en dyd ud af, at han ikke er i gang med at smække med døren. Der er ingen sure miner fra hans side, og hjertet er stadig ligeså grønt, som det var for en måned siden.

Den nu tidligere assistenttræner forklarer, at han også har truffet sin beslutning i respekt for klubben. For som Anders Clausen siger: Trænere kan komme og gå, men klubben vil altid bestå.

- Jeg tror sådan set, at jeg og klubbens ledelse har de samme ambitioner og forhåbninger for Næstved Boldklub, men jeg tror bare, at vi vil nå dem på hver vores måde, så derfor er det også et fint tidspunkt at skilles på. Det er der ikke noget dramatik i. Jeg vil stadig holde med Næstved, og det ændrer sig ikke, bare fordi jeg stopper i klubben, siger Anders Clausen.

Han understreger overfor Sjællandske, at han stadig har intentioner om at holde kontakten til den fodboldverden, som han holder af på godt og ondt. Men lige i hvilken sammenhæng, at kontakten skal bevares, ved den tidligere målræv ikke på nuværende tidspunkt.

- Jeg har ikke gjort op med mig selv, hvad der skal ske. Jeg står faktisk helt på bar bund, så jeg er åben over for de muligheder, der byder sig. Jeg har sagt mit civile job op, så jeg står på mange måder ved en skillevej her i livet, men jeg er ikke nervøs for fremtiden. Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer, siger Anders Clausen.

- Jeg må i gang med at aktivere mit netværk for den vej at se, hvad det kan kaste af sig. Min kæreste og jeg venter tvillinger, så det skal naturligvis også tænkes ind i et fremtidigt job, siger Anders Clausen.