Christensen føler sig presset ud

Sidste efterår var Tobias Christensen med afstand den bedste Næstved-spiller. Han leverede den ene klassepræstation efter den anden, og det virkede umiddelbart som om, at Næstved skulle være stedet, hvor den 24-årige kreatør fik forløst sit store potentiale.

Nu er Tobias Christensen imidlertid fortid i Næstved, og det er han både trist og irriteret over.

- Jeg havde en fantastisk tid i sidste sæson. Det var fedt at være en del af et hold, hvor alt bare gik op i en højere enhed, og vi var jo snublende tæt på at sikre os den playoff-kamp. Jeg vil altid huske tilbage på den oplevelse med stor glæde, for det var en fed tid, hvor jeg mødte en masse fantastiske mennesker, siger Tobias Christensen.

Da han sammen med resten af Næstved-truppen mødte ind til første træning for lidt over en uge siden, var der meget, som var anderledes.

- Jeg fik at vide, at jeg ikke skulle forvente noget spilletid. Jeg var noget forundret over den melding, men den lød på, at jeg godt måtte blive i klubben, men jeg skulle ikke regne med at spille, siger Tobias Christensen, der gik og grublede lidt over den besked og egentlig havde tænkt sig at kæmpe videre, men den plan fik et dødsstød efter lørdagens træningskamp mod Fremad Amager.

Ifølge Sjællandskes oplysninger blev Tobias Christensen skydeskive for en helt vanvittig skideballe fra Ricky Pabon, der gik helt amok i omklædningsrummet efter 0-1-nederlaget til Fremad Amager.

Her skulle hver enkelt spiller mere eller mindre være blevet skældt hæder og ære fra, og værst skulle det være gået ud over Tobias Christensen, der i flere minutter måtte lægge øre til en større sviner på trods af, at han blot havde været på banen mod kampens slutning.

- Jeg har ikke lyst til at gå nærmere i detaljer med den episode, men jeg kan godt bekræfte, at der blev sagt nogle ting i omklædningsrummet, men jeg undlod dog at svare tilbage, selvom det på mange måder havde været på sin plads, siger Tobias Christensen.

Han forlader Næstved med oprejst pande, men Tobias Christensen lægger ikke skjul på, at han er ked af afskeden med klubben.

- Jeg synes det er synd for Næstved, at det går den her vej. Det er ikke den samme klub, jeg forlader som den jeg kom til for et år siden.

Sjællandske har været i kontakt med flere folk omkring klubben, der har udtryk dyb bekymring omkring den øjeblikkelige udvikling med den aktuelle mangel på en cheftræner og en assistenttræner, der i sin ageren overfor spilletruppen har vist sig at være et løsgående missil - med lørdagens kamp mod Fremad Amager som et skrækeksempel. Lige nu er flere spillere og ledere meget i tvivl om, hvorvidt deres fremtid bør ligge i klubben med tanke på trænersituationen.