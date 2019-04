Stefan Vico kommer næppe i aktion i torsdages udekamp mod Silkeborg. Foto: Simon Ydesen

Brasser og ghaneser træner med

Sport SJ - 09. april 2019 kl. 21:41 Af Simon Ydesen

Næstved har fået et internationalt snit med de nye ejeres indtog. Det kan blandt andet ses på de serbiske spillere, der allerede er hentet til klubben, men det stopper ikke her.

I længere tid har den ghanesiske angriber Ibrahim Laar været på spring til at komme til Næstved. Nu skulle det være ganske sikkert, at han lander i Kastrup Lufthavn onsdag - måske tids nok til at træne med sine potentielt kommende holdkammerater i Næstved allerede onsdag eftermiddag.

- Efter planen ankommer han onsdag. Jeg vil gerne understrege, at vi først og fremmest skal se ham an, og hvis vi beslutter at skrive kontrakt med ham, så skal vi også have arbejdstilladelsen på plads, så det er ikke sådan, at han er med i bussen til Silkeborg for at spille på torsdag, siger direktør Jacob »Gaxe« Gregersen.

Ibrahim Laar er kommet til Næstved på foranledning af klubejer Alexander Quaye, der kender ham indgående.

Han er langt fra den eneste potentielle angriber, som Næstved har med til træning for tiden. Inden mandagens hjemmekamp blev den brasilianske angriber Raffaelson præsenteret for klubbens sponsorer, men også her er Jacob »Gaxe« Gregersen forsigtig med at love noget som helst.

- Lige nu ser vi ham an. Han ser spændende ud, og der er helt sikkert noget i ham, men vi må også være ærlige og sige, at han har et stykke til en kampform. Hvis vi skriver kontrakt med ham, så vil det være samme situation som med Laar. Der skal også en arbejdstilladelse til, og sådan noget tager tid, siger »Gaxe«.

Raffaelson er 21 år, og han har ifølge Næstved-direktøren et spændende udviklingspotentiale.

Én spiller der til gengæld allerede har fået kontrakt er Stefan Vico fra Serbien. Han afventer nu en arbejdstilladelse for at kunne komme i aktion for de grønne. Det har lidt kortere udsigter.

- Vi håber, at det snart går i orden, men Stefan er helt sikkert ikke med mod Silkeborg, siger Jacob »Gaxe« Gregersen.