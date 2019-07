Blandet generalprøve for Næstved

Glæden var dog kort, da Magnus Krogh udlignede for B93 kort efter på det, der lignede et drop af keeper Lasse Mikkelsen. I det hele taget havde Næstved-keeperen en skidt kamp. Han var nemlig også impliceret i de to næste B93-scoringer. Først da Mikkel Mouritz Jensen scorede til 2-1 for gæsterne på et frispark, og kort før pausen gjorde Daniel Stückler det til 3-1 på et straffespark, som Lasse Mikkelsen lidt klodset havde begået. I det hele taget fik man i første halvleg at se, at Næstved stadig har kæmpe defensive udfordringer. Den centrale midtbane var i alt for mange sekvenser hullet som en si, og Mark Kongstedt kan trods sit store løbepensum ikke løbe for to mand.