Michael Birk har haft succes som cheftræner for VK Vestsjælland i den forgangne sæson, og det skal gerne fortsætte i næste sæson, hvor målet endnu engang er at udvikle holdet så meget, at det måske endda kan blive til mere end en femteplads. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Birk og VKV mod nye mål

Sport SJ - 19. april 2018 kl. 05:54 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Michael Birk efter sæsonen 2016/2017 blev forfremmet fra assistenttræner til cheftræner for VK Vestsjællands mænd, var han og holdets ambition at forbedre placeringen som nummer otte og tage endnu et skridt mod toppen af dansk volley.

Det må siges, blev opfyldt. Med en femteplads i volleyligaen opnåede Birk og spillerne det bedste resultat nogensinde i klubbens historie. Blandt andet derfor er parterne blevet enige om at forlænge samarbejdet.

- Jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at denne klub er det helt rigtige sted for mig som volleyballtræner. Når jeg ser på spillerne og holdets udvikling i tråd med de erfaringer, som klubben gør sig i løbet af en sæson, så giver det mig udelukkende en positiv og motiverende tilgang til arbejdet som træner, lyder det fra cheftræneren.

I den kommende sæson er vestsjællænderne for første gang nogensinde repræsenteret i ligaen for både mænd og kvinder, og det har gjort VKV til en mere attraktiv klub.

- Det er egentlig lidt surrealistisk, at nogen nu begynder at ringe til os, og spillere udefra begynder at melde ind. Det er lidt en ny verden, erkender klubbens eliteansvarlige, Claus Bech, som endnu mangler at sætte navn på klubbens kommende kvindetræner.

- Det vil være forkert at sige, at vi ikke er i gang. Men i volleyverdenen er det også god skik at vente på, at turneringen er færdig. Og der mangler jo stadig en finale, siger Claus Bech.