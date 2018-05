Se billedserie Nikolaj Hansen har sat hovedet på og gjort det til 1-0 for Næstved. Det kræver næsten en dans af målscoreren. Til venstre jubler Finnur Justinussen, der selv senere gjorde det til slutresultatet 3-0. Foto: John Ringstrøm

Billedserie: Høj stemning efter Næstved-sejr

Sport SJ - 06. maj 2018 kl. 23:54 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var tale om klasseforskel. Næstveds oprykningsbejlere var klart bedre end Avarta, da de to fodboldmandskaber i oprykningsspillet til 1. division mødtes i Rødovre søndag eftermiddag.

I den omvendte kamp, som også var forårsåbneren, vandt sydsjællænderne 2-0, men denne gang var der endnu større forskel, da 3-0 ikke var et mål for lidt.

Nikolaj »Hanne« Hansen og Daniel Nourouzi på den centrale midtbane var stærkt spillende og de scorede endda hver et mål til henholdsvis 1-0 og 2-0.

- Vi har et væddemål kørende om, hvem af os der scorer færrest i løbet af halvåret. Han tager den anden ud og spiser en omgang mad. Så da jeg så, han scorede den første, var jeg nødt til at revanchere den. Der kommer flere mål fra min side, men fra ham ved jeg sgu' ikke, skræppede Daniel Norouzi, mens Hanne erkendte, at det ikke just er fra ham, målene normalt kommer.

- Jeg tror faktisk, jeg er offside. Jeg fik revet mig løs på Moos' indlæg og fik headet den ind, men jeg var nødt til lige at tjekke to gange, om den faktisk var kommet over stregen. Det var skønt, sagde Næstveds målscorer til 1-0.

- Jeg var bare glad for, vi kom foran på en relativ svær udebane, og det hjalp os meget. Mest af alt er jeg glad for, vi vandt, sagde han.

Det tredje mål stod Finnur Justinussen for. Han glædede sig over, at der igen er fire point ned til forfølgerne.

- Vi skal holde de andre på afstand, og det er vigtigt, for vi har jo snart både Jammerbugt og Kjellerup, sagde færingen.