Billeder: Æg og lektion til SBI

Lasse Skovsager havde bragt NFC foran med 1-0, mens Mads Lind gjorde det til 2-0 i løbet af den første halve time. Lige efter pausen gjorde Jordan Wilson det til 3-0. Det hører med til historien, at Patrick Andersen burde have scoret i første halvleg, men en fantastisk redning fra den tidligere Næstved-keeper Sebastian Olsen forhindrede Slagelse-scoringer. Efter pausen var Ismail Hidiroglu tættest på at score for SBI, da han havde et nærgående langskud. Ellers var der langt mellem boldbesiddelse og chancer for Slagelse-spillerne, der for langt hovedpartens vedkommende var overmatchet.