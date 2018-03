Bakken blev kørt flad

Troy Franklin og de øvrige Team FOG Næstved-spillere havde en let dag på kontoret, da man uden problemer vandt over et reservespækket Bakken-hold. Foto: Anders Ole Olsen

Sport SJ - 16. marts 2018 kl. 21:18 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved kørte et reservespækket Bakken-mandskab over i grundspillets sidste kamp, der blev vundet 88-66.

Lige nu nyder Bakken Bears stor international succes. Aarhusianerne er således i kvartfinalen i FIBA Europe Cup, hvilket er historisk for et dansk klubhold.

Det betyder, at østjyderne kører et meget stramt kampprogram lige nu. Derfor havde træner Steffen Wich set sig nødsaget til at lade nogle af de småskadede spillere hvile i fredagens opgør mod Team FOG Næstved.

Der var ingen Darko Jukic, Adama Darboe, Akoon Purcell, Tony Bishop og Michel Diouf, så det var stort set startopstillingen, der manglede.

Det skal dog ikke taget noget fra Team FOG Næstveds præstation, der var aldeles overbevisende.

Efter første halvleg var sydsjællænderne foran med 55-25, og Bakken-spillerne kunne ligeså godt have sat sig ud i bussen for at komme hurtigst muligt videre. Lørdag har man nemlig sin sidste grundspilskamp mod Wolfpack.

Hos Team FOG Næstved var det kun en småskadet Conner Washington, der sad over.

Træner Milan Skobalj havde inden kampen betonet vigtigheden af at vinde kampen, så man fik en god fornemmelse med ind i slutspillet, hvor Svendborg venter i kvartfinaleserien, der indledes allerede mandag med en hjemmekamp i Arena Næstved.

Den mission var hurtigt fuldført, og så var eneste større opgave at undgå skader, og det formåede Team FOG-spillerne. Eneste plet på fredagens skønmaleri var, at Chris Gabriel igen røg i fejlproblemer. Han skal være bedre til at holde sig ude af den slags problemer, når det mandag går løs i slutspillet.

Mod slutningen kunne Milan Skobalj således plante sine stamspillere på bænken og lade fem lokale Næstved-drenge anført af Mathias Bak Christensen køre sejren hjem.

- Det var meget sjovt at få lov til at spille sammen med de her gutter i slutningen af kampen. Man kan måske godt se, at vi ikke træner så meget sammen, men sjovt det var det, siger Mathias Bak Christensen, der ikke er bange for at udråbe Team FOG Næstved til favorit i den kommende kvartfinaleserie mod Svendborg.

- Jeg vil godt sige, at vi er favoritter. Vi har ambitioner om finalen, og så skal vi også være klar til at påtage os den rolle, siger Mathias Bak Christensen.

Den første af potentielt fem kvartfinaler spilles mandag i Arena Næstved.