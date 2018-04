Se billedserie Anders Bergendorff, der er T+ træner i Næstved, glæder sig over, at klubben har fået god kritik for sin licensansøgning, der har kastet den ventede B-licens af sig for den kommende sæson. Arkivfoto

B til Næstved og T til Slagelse

Sport SJ - 25. april 2018 Af Simon Ydesen

Da DBU onsdag uddelte talentlicenser til den kommende sæson, var der to lokale klubber, som blev tilgodeset med licenser.

Som i de foregående år er Næstved Boldklub også i år blevet tildelt en B-licens, mens Slagelse b&i må nøjes med T-licens, ligesom man har haft i denne sæson.

Det betyder, at Næstved fortsat kan bryste sig af at være den førende lokale klub, når det gælder talentarbejdet.

Dette års tilbagemelding fra DBU i forhold til licenstildelingen er oven i købet mere positiv end længe set for de grønne.

- Vi har fået ros for vores arbejde, og DBU har særligt fremhævet kontinuiteten og den organisation, som vi har i klubben, forklarer Anders Bergendorff, der er T+ træner i Næstved.

De sidste par års tilbagemeldinger har altid været behæftet med en løftet pegefinger fra DBU, men denne gang er tonen anderledes positiv.

- Det er dejligt, at vi får en positiv tilbagemelding, og den viser også, at vi har fået lagt lag på vores talentarbejde i løbet af det seneste år, siger Anders Bergendorff.

Næstveds forskellige talenthold har klaret sig flot over de seneste 12 måneder - måske lige bortset fra U19-holdet, der havde et hårdt efterår, men efter en hård vintertræning er holdet nu begyndt at hente point. Hvad man ikke kan se ud af tabellen er, at det er mange år siden, at Næstved Boldklub har haft så mange U19-spillere med oppe at træne med omkring førsteholdstruppen, som man har haft i den forgangne sæson, og i den seneste kamp mod Middelfart havde man sågar U17-holdets topscorer Laurits Larsen med på bænken, så på flere fronter peger det i den rigtige retning for Næstved.

I Slagelse modtog man et afslag på en lignende ansøgning, men hos SBI tager sportschef Søren Andersen afslaget med sindsro.

- Vi havde naturligvis håbet i år, men efter sidste års skuffelse har vi valgt at køre vores eget løb, for vi kan se, at vores slutprodukt er godt nok, så vi tager afslaget på vores licensansøgning med noget mere ro i år, siger Søren Andersen.

- Vi ryster ikke på hånden, fordi vi ikke får B-licensen. Vi kan se, at det går godt med at få de unge talenter ind omkring vores førsteholdstrup, så vi føler, at vi gør det rigtige, siger Søren Andersen.

Sportschefen kan i øvrigt glæde sig over, at man på trods af afslaget på sin licensansøgning fortsat vil have et wildcard til U17 1. division. Det betyder man har et hold i U17 1. division til næste sæson, som Slagelse også har haft i den igangværende sæson. Dermed er der atter lagt op til et lokalopgør mod Næstved i U17 1. division.

Der er tre kategorier A-licens gives til de klubber, der er længst fremme med talentarbejdet. Det er klubber som Brøndby, FC Midtjylland FCK og FC Nordsjælland. De er dermed automatisk kvalificeret til U17 og U19-ligaen. B-licensen gives til klubberne i laget under. Det er klubber som AC Horsens, HB Køge og altså Næstved. De er automatisk og minimum kvalificeret til U17 og U19-divisionen. T-licensen gives til de klubber, der har et stærkt setup på U13 til U15. Det er blandt andet Slagelse b&i.