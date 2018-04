Anderledes support fra fanklub til tophold

Slagelses fanklub Red Vikings har sponseret en bus, så SBI?s spillere kan køre samlet til lørdagens udekamp mod Fredensborg.

Sport SJ - 06. april 2018 kl. 09:45 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Slagelses danmarksseriehold lørdag morgen sætter kursen mod Fredensborg sker det i en bus, som fanklubben Red Vikings har sponseret.

Normalt foregår transporten til udekampe i private biler, men til formiddagskampene i Fredensborg havde spillertruppen et ønske om at køre i bus for at sikre de bedst mulige forberedelsesmuligheder til den vigtige kamp.

Det kom fanklubben Red Vikings for øre, og den foretagsomme fanklub var ikke sen til at se en mulighed for at yde lidt utraditionel støtte til heltene, der har kurs direkte mod 2. division.

Henning Rasmussen, der er sekretær i Red Vikings, var hurtig til at få arrangeret en bus, da man fandt ud af, at det var et ønske fra spillertruppens side.

- Vi kunne forstå, at man blandt spillerne havde et stort ønske om at køre i bus til lørdagens udekamp. Vi snakkede sammen internt i fanklubben om, at det var en god måde for os til at vise vores støtte på, hvis vi kunne stable en bus på benene, og det tog cirka 10 minutter, så var det vedtaget, at det kunne vi godt, fortæller Henning Rasmussen.

Prisen for en bus tur-retur til Fredensborg er cirka 4.200 kroner, men det er penge, som Red Vikings med glæde punger ud med, hvis det kan være med til at hjælpe SBI et skridt tættere på oprykning til 2. division.

- Vi prøver jo altid at gøre en forskel for holdet ved at bakke spillerne op, når der er kamp, men her er en anden form for støtte. Det er bare sjovt, at vi kan være med til at hjælpe på den her måde, og vi får også vist, at vi sætter pris på det stykke arbejde de leverer på banen, siger Henning Rasmussen.

Blandt SBI-spillerne er der stor begejstring for den usædvanlige gestus fra Red Vikings.

- Det er dejligt med den slags opbakning. Det er ikke noget, som jeg har hørt om tidligere, så det er stort, at vi har en fanklub med så dedikerede fans. Det forpligter, og sådan en gestus er jo bare med til at motivere os til at give noget tilbage til de fans, som står der til hver kamp, siger Cagri Erdem.