Ricky Pabon er ny mand i Næstved. Den karismatiske træner skal være med til at sætte tonen for det fremtidige arbejde i Næstved Boldklub. Foto: Simon Ydesen

Amerikansk træner skal sætte standarden

Sport - 22. juni 2019 Af Simon Ydesen

Der er kommet en ny sherif i byen. Ricky Pabon efterlader ikke den store tvivl om, at han er manden, der lige nu bestemmer på træningsbanen i Næstved. Der bliver snakket lige ud af posen fra den amerikanske træner, der kommer til klubben med erfaring fra flere forskellige dele af verden.

Ricky Pabon er en flink og venlig mand udenfor banen, men når han går i gang med en træning, skal han være glad for, at der ikke er bødekasse for brug af bandeord i Næstved Boldklub. I så fald ville han være en fattig mand efter endt træning.

Den nye assistenttræner taler ikke med pressen, så derfor bad Sjællandske klubejer Alexander Quaye fortælle lidt om den nye mand.

- Han er meget intens i sin måde at træne på. Ricky har en filosofi om at presse modstanderen, og så vil han gerne have sine hold til at have bolden meget. Han er en erfaren træner, der har gjort sig godt flere forskellige steder, siger Alexander Quaye om sin nye assistenttræner, der lige nu er chefen til Næstveds træninger i mangel af en egentlig cheftræner.

Ricky Pabon er ikke hentet til Danmark for at skulle lege cheftræner. Der er et mere overordnet mål med hans tilstedeværelse i Næstved.

- Ricky er hentet til Danmark af flere årsager. Han er primært hentet til Næstved for at være med til at implementere den stil, som vi gerne vil spille, men han er også hentet til, fordi vi ved, at han er dygtig til at arbejde med unge spillere. Det er tanken, at han skal være med til at udvikle hele klubben. Eksempelvis skal han være med til at udvikle ungdomsarbejdet, så det er de mere overordnede linjer, han skal hjælpe med at udvikle. Det er ikke bare førsteholdet. Det er hele klubben, siger Alexander Quaye.

Næstveds ledelse er stadig på udkig efter en træner, men det er lettere sagt end gjort at finde et match her. Faktisk meget vanskeligere end det er på dating-appen Tinder.

- Vi tager os god tid til at finde den rette person til trænerjobbet. Det er svært at finde den rette mand til jobbet, men vi fortsætter. Vi har allerede snakket med mange, men vi bliver ved, til vi finder den rette løsning.

Alexander Quaye løfter lidt af sløret for, hvorfor det endnu ikke er faldet på plads med en ny cheftræner i Næstved Boldklub.

- Vi leder efter en træner, der har os som sin førsteprioritet. En træner, der kan se sig selv i det her projekt i mange år og ikke bare er ude på at bruge os som et springbræt. Vi skal ikke være et springbræt for folk. Derfor er det heller ikke let at finde den rette træner, men vi har en klar ide om, hvordan vi gerne vil udvikle klubben også i forhold til spillestil, og vi skal have en træner, der kan se sig selv som en del af den udvikling, siger Alexander Quaye.

Nu har han og Fabian Ernst været klubejere i Næstved i et halvt år, og nu har de nye ejere dannet sig et godt indtryk af den klub, som de købte i begyndelsen af året fra Peter Birk.

- Jeg kan kun rose de tidligere ejere for den måde, som de har kørt klubben økonomisk på. Det kan Fabian og jeg kun sætte stor pris på, De kom ind og tog over, da klubben var tæt på konkurs og fik det vendt. Nu vil vi gerne bygge noget mere på klubben, så ungdomsarbejdet for eksempel bliver bedre, og vi vil have spillerne til at stræbe efter at komme til at spille på førsteholdet.

Et af de mest iøjnefaldende tiltag er, at tre ungdomsspillere træner med førsteholdet, og kommer til at gøre det mere fast end det tidligere har været tilfældet under de forhenværende Næstved-trænere.

- Det her er ikke et pr. stunt. Det er helt logisk, at de unge spillere skal træne med fra en tidlig alder, hvis de skal kunne udvikle sig til at blive førsteholdsspillere, så jeg kan ikke forstå, at det er en stor sag, at spillere som Magnus Jørgensen eller Arthur Sivalingene træner med førsteholdet. Efter min mening burde Magnus have trænet med førsteholdet for to år siden, siger Alexander Quaye.

Han har sat sig ind i historikken med, at flere lokale Næstved-talenter smutter til andre klubber. Det skal der sættes en stopper for.

- Vi vil sikre os, at Næstved som klub er så højt rangeret i Danmark, at vi kan holde på vores egne talenter. Det skal blandt andet ske ved, at de unge spillere kan se, at der er en klar vej for dem til førsteholdet her i klubben, hvis de er gode nok, siger Alexander Quaye.

- Vi kan fornemme, at det ikke er normalt for klubbens fans at se 16-17-årige spillere træne med på førsteholdet, men det skal de vænne sig til, for det er vejen frem, ligesom det er med de spillere vi henter ind. Det er måden, vi vil bygge det op på. Det er blandt andet også derfor, vi har hentet Ricky ind, for han ved, hvordan det her kan lykkes. Vi ved det tager tid og kræver tålmodighed, men den har vi også, siger Alexander Quaye.