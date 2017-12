Se billedserie Team FOG Næstved-spillerne løb panden mod en solid Randers-mur, da man tabte 107-91. Foto: René Kongsgaard / Kongsgaard Foto

Alt er ved det gamle i Team FOG

Sport SJ - 04. december 2017 kl. 22:14 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man gik og troede, at denne sæson skulle blive sæsonen med et stabilt og succesfuldt efterår for Team FOG Næstved, kan man godt tro om igen. 91-107-nederlaget til Randers ligefrem skriger krise.

Måske er det ligeså naivt som at tro på julemanden, men lige nu skal der nærmest en naiv barnetro til for at have tillid til den sportslige udvikling i Team FOG Næstved.

Det var nemlig en synkende skude, der mandag aften gik til bunds hjemme i Arena Næstved foran 1.596 tilskuere, der blev vidner til lidt af en afklapsning af de lokale helte.

Man skulle tro, at det ville være et topmotiveret Team FOG Næstved-mandskab, der gik på banen til den første ligakamp i næsten en måned.

Den eneste Team FOG Næstved-spiller, der kom ud med ild i øjnene var anfører Philip Hertz, men den ild blev slukket på 88 sekunder af en helt historisk dommerkendelse. Det samlede indtryk af den række hændelser er, at dommerstanden har et horn i siden på Philip Hertz, der er kendt for at være glad for at kommentere kendelser, men den hurtige udelukkelse virkede mest af alt, som et statement fra dommerne.

Den hurtige udelukkelse af anfører Hertz så ud til at ryste resten af holdet, som lige skulle finde sine fødder at lande på. Det betød, at Randers var i front gennem hele første quarter.

I andet quarter så det imidlertid ud til, at Team FOG var på rette spor, da man kom foran 38-34, men så indtraf en af de efterhånden faste scoringspauser. Denne gang fik Randers lov til at score 17 point i træk, og så var den føring forduftet, og Randers så sig aldrig tilbage.

Til gengæld må man i denne juletid spørge sig selv om, hvorvidt den normalt så handlekraftige direktør Andreas Larsen bringer julegaver til de efterhånden mange fans, for det er ret åbenlyst, at det mandskab, der først var meldt op som det mest solide i klubbens historie, nu fremstår som den sædvanlige gang skrot, der fuldstændigt hovedløst driver rundt. Noget skal der ske, hvis de store ambitioner om finaler og medaljer skal realiseres, for alt er nemlig ved det gamle i Team FOG Næstved, der allerede torsdag skal en tur til Randers for at møde kronjyderne for sidste gang i grundspillet.

Alt imens skal Team FOG Næstved forsøge at finde en løsning på de nuværende spillemæssige problemer.

- Jeg føler, spillerne kom med den rette indstilling og ønskede at kæmpe for det, men det var bare ikke nok. Jeg har en god ide om, hvad vi skal ændre, men nu må vi se, om det lykkes, siger Milan Skobalj.