Albanien blev spillet ud af Arena Næstved

Se billedserie Albanien havde i perioder af kampen svært ved at dirke et stærkt dansk forsvar op.

Sport - 22. februar 2018 Af Simon Ydesen

Med en 82-69-sejr over Albanien fik det danske landshold vist, at dansk basketball også er på vej frem i et internationalt perspektiv.

Et sjældent set stærkt dansk basketball-landshold var en klasse bedre end sin albanske modstander og foran en flot besøgt Arena Næstved var der dømt feststemning gennem langt det meste af kampen.

Tidligere har danske basketlandshold haft problemer med at matche modstandernes højde og drøjde, men dagens danske landshold har rigeligt med størrelse under kurven.

Det kom godt til udtryk mod et ellers også fysisk stærkt albansk landshold, der blev sat til vægs i alle dele af spillet.

Med Iffe Lundberg og Chanan Colman som de to store profiler trak Danmark hurtigt fra i kampens indledning. Danmark førte 25-17 efter første quarter, og midt i andet quarter lignede det begyndelsen på den klasseforskel, der var forventet inden kampen. Danmark var i front med 16 point, men i løbet af få minutter kom Albanien tilbage på omgangshøjde med et nu lidt sløvere dansk mandskab, der fik rettet op på tempo og skarphed efter pausen, hvor man atter trak fra.

Foran 67-52 inden sidste quarter var der ikke tvivl om kampens udfald.

I modsætning til tidligere år har basketforbundet i denne sæson formået at samle alle de bedste danske spillere, der spiller rundt om i Europa. Det er en klar forbedring af kvaliteten, og man kan næsten sammenligne det med dengang DBU tillod de udlandsprofessionelle spillere at spille med på landsholdet.

Det mærkbare kvalitetsløft er noget, som flere af de mere rutinerede spillere også har bidt mærke i.

- Det er i den grad blevet attraktivt at spille på landsholdet, og det er allerede noget, vi kan mærke internt blandt spillerne. Det er en super homogen gruppe, vi har samlet her, og alle vil gerne bidrage til landsholdet, siger Hørsholms Frederik H. Nielsen.

Han er en af de spillere, der har været med i mange år, og for Frederik "HN" er det sjovt at spille på landsholdet med andre rutinerede gutter som Chanan Colman og Adama Darbo.

- Det er fedt at være en del af det her hold, og med de her rammer i Næstved er der ikke en finger at sætte på afviklingen. Forbundet har virkelig givet os gode rammer, og det er bare med til at gøre det sjovere på landsholdet, siger Frederik H. Nielsen.

De 2.123 tilskuere var generelt på under hele kampen, men det højeste jubelbrøl indtraf, da den nuværende Team FOG Næstved og tidligere Hørsholm-spiller Philip Hertz kom ind til sin landsholdsdebut. Han kvitterede med stærkt forsvar og to point.

I det hele taget var der mange positive momenter for det danske landshold, der nu har lagt godt fra land i sin EM-kvalifikation med to sejre i to kampe. Dermed ser det ud til, at Danmark kan fortsætte kampagnen frem mod en EM-kvalifikation ind i næste sæson.