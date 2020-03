Send til din ven. X Artiklen: Volleyball-finaler skæres ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Volleyball-finaler skæres ned

Frygten for corona-viruset reducerer kampantallet i både semifinaler og finaler.

Sport Nordsjælland - 10. marts 2020 kl. 22:27 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige før den første semifinalekamp mellem Holtes og Køges damer gik i gang i Holtehallen fik trænerne besked om, at der fra højeste sted er truffet beslutning om at spille bedst af tre kampe i stedet for bedste af fem kampe, som det oprindelig var planlagt.

-Det gælder om at blive færdig i en fart, og måske får vi overhovedet ikke lov til at fortsætte, hvis antallet af sygdomsramte, der er angrebet af corona-viruset, fortsætter med at stige voldsomt, siger Holtes formand Karen Bonnesen.

Hun var sammen med ledere fra andre klubber til et møde i Ligaforeningen i Holte i aftes, og her blev beslutningen truffet.

På forhånd stod det klart, at spillerne ikke skulle give hånd til hinanden før kampstart.

Men i resten af kampen fik den med high five og klappe kage, som man ofte gør i volleyball, og bagefter var der knus og klem til familie og venner. Det er heldigt, at de unge spillere ikke umiddelbart hører til i risikogruppen, hvor det kan ende med dødsfald, men det er svært at se logikken i, hvordan man forhindrer fysisk kontakt.