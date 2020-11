Vild afslutning i Jyllinge

HØJ og Team Sydhavsøerne delte pointene mellem sig, da de to 1. divisionshold spillede 31-31 i Jyllinge Hallen.

Men Roi Berg Hansen fik reduceret på straffekast, og da Daniel Astrup fik taget livtag med HØJs Marcus Stroustrup måtte gæsterne spillede de sidste 72 sekunder i undertal. Det udnyttede HØJ. Morten Slundt udlignede til 30-30, og Sydhavsøerne gjorde klart til et sidste angreb.

Men her blev der dømt angrebsfejl på Kasper Olsen til udeholdets store raseri. Villads Raahauge var over den løse bold og bragte HØJ foran for første gang i 2. halvleg ved stillingen 31-30.