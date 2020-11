Vild afslutning: Helsingør redder det ene point

Der var masser af muligheder til FC Helsingør, da de besøgte Silkeborg lørdag eftermiddag, men holdet var ikke skarpt nok til at tage alle tre point. Samtidig var forsvaret i et gavmildt humør, så Silkeborg kunne også sagtens have scoret mange flere mål.

Det var femte kamp i træk for Helsingør, hvor de ikke vandt og kun har hentet to point. På plussiden så kom Jeppe Kjør på måltavlen igen med to mål, hvor hans navn ellers ikke har stået siden starten af oktober. Han kunne dog sagtens have scoret et par stykker mere.

1-0: Mads Kaalund (3), 1-1: Jonas Henriksen (6), 2-1: Anders Klynge (44), 2-2: Jeppe Kjær (71), 3-2: Sebastian Jørgensen (87), 3-3: Jeppe Kjær (90)Elijah Just (32), FC Helsingør, Jeppe Kjær (38), FC Helsingør, Mark Brink (42), Silkeborg IF, Svenn Crone (47), Silkeborg IF, Nicolai Vallys (77), Silkeborg IFOscar Hedvall - Rasmus Carstensen, Jeppe Gertsen, Anders Hagelskjær, Svenn Crone - Anders Klynge, Mark Brink (78: Stefan Thordarson), Mads Kaalund - Nicolai Vallys (78: Niclas Holm Pedersen), Emil Holten (86: Wessam Abou Ali), Nicklas Røjkjær (62: Sebastian Røjkjær).Kevin Stuhr Ellegaard - Jonas Henriksen, Hans Christian Bonnesen (89: Carl Lange), Nikolaj Hansen, Philip Rejnhold - Elijah Just (62: Lucas Haren), Frederik Christensen, Daniel Norouzi, Anders Holst (72: David Boysen) - Sebastian Czajkowski (72: Callum McCowatt), Jeppe Kjær.

Kampen begyndte som lyn og torden. Silkeborgs Mads Kaalund afsluttede et fantastisk flot angreb, inden der var gået tre minutter, og her så det ud til, at Silkeborg-toget tromlede videre.

Men forsvarsspiller Jonas Henriksen ville det anderledes. Han gik med frem på et hjørnespark et par minutter senere, og efter et på hovedstød, så sparkede han resolut bolden op i hjørnet.

Det begyndte et vildt Helsingør-pres, hvor Jeppe Kjær havde et par halvstore chancer, og hvor Philip Rejnhold havde et godt skud langt udefra.

Selvom Silkeborg hurtigt fik spillet tilbage, så var Helsingør stadig farlige. Silkeborgs målmand Oscar Hedvall måtte denne gang ud i en stor redning på et skud fra Sebastian Czajkowski, der kom fri efter en omstilling.

Det var en 1. halvleg, hvor begge hold vadede i chancer, så det er umuligt at skrive om dem alle. Silkeborg havde dog kampens største chance, da Emil Holten erobrede bolden fra Hans Christian Bonnesen. Han afdriblede Kevin Stuhr Ellegaard, men Nikolaj Hansen kom tilbage og stod i vejen for afslutningen. Det gjorde Nikolaj Hansen også et par minutter senere på et frispark, hvor Kevin Stuhr ikke så ud til at nå bolden.

Det blev til flere muligheder for hjemmeholdet i de første 45 minutter, og den allersidste scorede de på. Anders Klynge afsluttede efter en omstilling, hvor Helsingør havde frispark, der blev sendt lige i hænderne på Silkeborgs målmand. Der gik ikke mange øjeblikke, før bolden lå bag Kevin Stuhr Ellegaard i den anden ende af banen.

Jeppe Kjær skylder et par mål både fra denne kamp, men også fra flere af de seneste, og dem fik han sparket ind i de sidste 45 minutter.

Det første mål til Jeppe Kjær, kom efter Lucas Haren kom på banen. Den unge kantspiller kom på banen med masser af energi, og han sendte bolden indover til Jeppe Kjær, der via både Silkeborgs Rasmus Carstensen og overliggeren udlignede Silkeborgs føring.

Helsingør var i denne periode det bedste hold, og kunne have hevet alle tre point, men så tog indskiftede Sebastian Jørgensen fat. Han satte fire Helsingør-spillere af, inden han sendte bolden ind bag Kevin Stuhr med bare to minutter igen.

Det lignede endnu et nederlag til Helsingør, men træner Morten Eskesen sendte den offensive spiller Carl Lange på banen i stedet for forsvarsspiller Hans Christian Bonnesen.

Carl Lange tog et hjørnespark, hvor selv Kevin Stuhr Ellegaard var gået med frem til. Sparket blev sendt helt ind foran mål, hvor Silkeborgs ellers flot spillede målmand ikke fik bokset bolden væk, og dermed røg den lige ned til Jeppe Kjær, der snittede bolden i nettet til kæmpe jubel for Helsingørs spillere og ledere.

Dermed fik Helsingør gang i målscoringen igen efter bare et enkelt mål i fire kampe. Det skal der også til, for allerede på fredag kommer Fremad Amager på besøg i Helsingør. Fremad Amager slog Helsingør med hele 5-1 for kort tid siden.