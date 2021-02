FC Nordsjællands Jacob Steen Christensen under superligakampen mellem FC Nordsjælland og Aab på Right to Dream Park i Farum, søndag den 28. februar 2021. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2021) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Vil ikke nedlægge protest

Sport Nordsjælland - 28. februar 2021 kl. 18:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordjsællands cheftræner Flemming Pedersen nedlagde protest over situationen omkring AaB's scoring til 1-1 i 2-2-kampen i Farum søndag.

Her satte dommer Sandi Putros kampen i gang efter i første omgang at have ladet en offside-kendelse stå, men stoppede efter nogle sekunder så kampen igen for så alligevel at dømme mål.

Det er mod fodboldloven, når man først har sat spillet i gang, og det kunne kaste en protestsag af sig.

Men FC Nordsjælland har allerede besluttet at lade sagen ligge, oplyser den på sin hjemmeside.

- Vi er blevet enige om, at Flemming Pedersen gør det rigtige ved at nedlægge en mundtlig protest i situationen, da der er tale om et klart regelbrud, og at han på dette tidspunkt ikke har mulighed for at vide, om der er offside eller ej i forbindelse med scoringen. Nu har vi efterfølgende set situationen igennem på det tilgængelige videomateriale og er ikke i tvivl om, at der ikke var offside og kendelsen og målet derfor er korrekt, siger FC Nordsjællands sportsdirektør, Mikkel Hemmersam.

- Processen var forkert, og fodboldloven blev brudt. Men objektivt set var det en korrekt kendelse, og hensynet til det moralske og retfærdige vægter højere end teknikaliteterne, og derfor har vi vurderet ud fra en samlet evaluering af forløbet, at der ikke skal indgives en skriftlig klage, der for øvrigt kunne give et efterspil med mulige sportslige konsekvenser for begge hold.

