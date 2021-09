Vi er bedre end sidst

Tobias Jørgensen skal forhåbentlig koncentrere sig om playmaker-tjansen i den forestående sæson frem for at agere brandslukker på højreback, som han måtte gøre ofte i den foregående. Foto: Kim Rasmussen

Sport Nordsjælland - 02. september 2021 kl. 14:01 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Efter et års fravær er Nordsjælland fredag aften tilbage i mændenes Håndboldliga, når holdet tager mod en anden oprykker, Skive, i sæsonpremieren i Hillerød. Og det sker med ambitionerne om at spille sig ud af den elevatortilværelse, som Nordsjælland har haft i de seneste sæsoner, og den målsætning har ifølge holdets cheftræner Simon Dahl, hold i virkelighedens verden.

- Vi er et bedre hold, end senest vi var i ligaen. Det synes jeg helt afgjort, slår Simon Dahl fast.

Da Nordsjælland for lidt over et år siden rykkede ud af ligaen, så gik klubben straks i gang med en langsigtet plan. Ikke blot skulle holdet hurtigst muligt tilbage i ligaen, det skulle også være i en forfatning, der rykkede holdet væk fra nedrykningsstregen.

- Vi har jo ikke haft vildt meget udskiftning i truppen, siden vi senest var i ligaen. Men vi synes, at dem, der fortsat er her, er blevet både dygtigere håndboldspillere men også er blevet dygtigere til nogle af de andre ting, det kræves for at være med i ligaen, siger Simon Dahl.

Større og stærkere Det har blandt andet betydet, at Nordsjælland-spillerne har brugt rigtig meget tid i styrketræningslokalet. I gennemsnit er der lagt fire kilo muskelmasse på hver enkelt spiller. Det skulle Nordsjælland gerne profitere af.

- Vi er blevet større, stærkere og kan bevæge os bedre. Vi kan stå mere imod og håndtere den fysik, som vi bliver mødt af. Vi vil givetvis stadigvæk være det mindste hold på banen i en overvægt af kampe. Men vi er kommet tættere på de største, og så ved vi også godt, at kampene ikke alene kun bliver vundet på, at man er stor og stærk. Samtidig med at vi er blevet stærkere, så har vi været i stand til at holde fast i nogle af de ting, som vi i forvejen syntes, at vi var gode til: Nemlig at spille med fart og mange afleveringer, siger Simon Dahl.

Selv om der har været begrænset med udskiftninger i Nordsjællands trup, så er der en markant forskel på denne sæsons hold i forhold til det, der sikrede oprykningen. Topscorer Mathias Møller er skiftet til det svenske tophold, Allingsås på en fuldtidskontrakt. Men det holder ikke cheftræneren vågen om natten.

- Møller fyldte meget og spillede en flot sæson. Men selv om Mathias ikke er her længere, og vi er en bagspiller mindre i ligningen, så har vi fået flere våben. Vi er blevet mere fleksible, siger Simon Dahl.

Det hænger blandt andet sammen med, at Nordsjælland har hentet Jesper Dahl tilbage fra et ophold i Århus. En ekstra venstrehåndet bagspiller betyder meget for det samlede udtryk.

- I sidste sæson måtte Nichlas Hald og Tobias Jørgensen ofte agere brandslukkere, fordi Nicolas Lundbye sad ude med den skade, der i sidste ende fik ham til at opgive karrieren. De kan i større udstrækning få deres tiltænkte roller tilbage, og det giver os flere muligheder, siger Simon Dahl og fortsætter:

- Vi er blevet mere fleksible på en eller anden måde. Vi skal spille på en måde for at få Kasper Kisum bragt i nogle positioner på venstre back, og vi skal spille på en anden måde, når det er Matias Campbell. Og når Hald spiler der, så er det en tredje måde.

Nyt set-up på stregen Der, hvor Nordsjælland har oplevet størst udskiftning, er på stregpositionen, hvor Mikkel Palmer er eneste tilbage af tre stregspillere fra sidste sæson. Han får i denne sæson hård konkurrence af Andreas Magaard og Hakan Sahin, der er hentet i henholdsvis TMS Ringsted og Ajax.

- Magaard har vi haft et godt øje til gennem flere år, og nu er det endelig lykkedes at få fat i ham, siger Simon Dahl og fortsætter:

- Hakan er en fantastisk historie. Han startede relativt sent med at spille håndbold og startede i 2. division. Han skiftede så til Ajax i 1. divison og arbejdede sig op gennem hirarkiet og var i sidste sæson den bedste stregspiller i 1. division. Der er en stor forskel på at spille 1. division og liga, men vi tror fuldt og fast på, at Hakan kan tage springet og udvikle sig yderligere.

- De er begge udvalgt nøje. De kan noget af det, som vi har savnet. De er gode til at spille med en mand i ryggen - det kan Palmer iøvrigt efterhånden også. Vi har tidligere haft problemer med hold, der startede i 6:0, som så løfter sig frem, så det bliver meget mand-mand-baseret. Det skulle stregspillerne gerne være med til at løse, så vi kan spille ind til dem, så det bliver en-mod-en på stregen, siger Simon Dahl.

Klare førstevalg på fløjene På fløjene har Nordsjælland ændret lidt i opstillingen. Garderingsspillerne Tobias Rasmussen og Benjamin Jørgensen har begge søgt mere spilletid i 1. divisionsklubberne Grindsted og Team Sydhavsøerne.

Nordsjælland satser igen i den kommende sæson på, at Jeppe Cieslak og Carl-Emil Haunstrup tager sig af langt hovedparten af spilletiden på hver deres fløj, medens nogle helt unge spillere køres i stilling til at kunne tage over om nogle år.

- Jeppe og Carl er klare »ettere«. Det ved de tre unge også, siger Simon Dahl og fortsætter:

- For Jeppe er det år 1 på et ligahold. Han løftede sig sidste sæson. Hans frækhed og mange afslutningsvarianter har vi aldrig tvivlet på. Vi har en forventning om, at han løfter sig yderligere. Både Jeppe og Carl skal trække et kæmpe læs. De har begge vist, at de er gode afsluttere, og de har også lagt på i forsvaret, siger Simon Dahl.

Han er derfor optimist inden fredagens sæsonåbner.

- Nordsjælland-Skive er lidt af en nyklassiker i dansk håndbold på det niveau, vi er på. Jeg tror på, at det bliver tæt igen. Der er ikke nogle af de to hold, der kan overraske hinanden, så det skal nok blive et brag af en kamp, der først afgøres til allersidst. Der skal en god undskyldning til hos publikum for ikke at møde op, siger Simon Dahl, som håber at hen ved 1500-2000 tilskuere vil møde op i Royal Stage i Hillerød til sæsonåbneren.